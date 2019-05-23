підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Негативне висвітлення та ігнорування реформ стало однією з виборчих технологій, - дослідження
23 травня 2019, четвер, 11:25 20
Політика 2019-05-23T12:30:02+03:00
Українські Новини
Негативне висвітлення та ігнорування реформ стало однією з виборчих технологій, - дослідження

Негативне висвітлення та ігнорування реформ стало однією з виборчих технологій, - дослідження

Негативне висвітлення та ігнорування реформ стало однією з виборчих технологій. Про це повідомив Олександр Чекмишев, доктор наук із соціальних комунікацій, керівник моніторингових проектів Асоціації "Спільний простір" в ході брифінгу "Негативне висвітлення та ігнорування реформ - виборча технологія" в прес-центрі Українських Новин.

В ході брифінгу він оприлюднив дані дослідження про те, як місцеві ЗМІ висвітлювали реформи в 2018-2019 роках (результати моніторингу регіональних ЗМІ та анкетування місцевих лідерів думок), і як це вплинуло на хід президентських виборів.

"Для мене це був досвід роботи з креативними і цікавими людьми. Я хотів би показати результати моніторингу, які зробили наші експерти з вересня 2017 року і до кінця березня 2018 року... Потім з листопада 2018 року і по кінець квітня 2019 року вони зробили ще один звіт", - сказав він.

При цьому доктор наук із соціальних комунікацій додав, що результати моніторингу регіональних медіа та анкетування місцевих журналістів, активістів і представників прес-служб місцевих органів влади свідчить про те, що задовго до старту виборчої кампанії і, особливо, з її наближенням, освітлення реформ стало однією з технологій передвиборної кампанії.

"Вона виявлялася у трьох основних варіантах: ЗМІ ігнорували тему реформ або відстоювали їх мляво; реформи висвітлювалися негативно найбільш болючих аспектах (медицина, комуналка, корупція); навіть позитивні досягнення реформ нерідко висвітлювалися в негативному емоційному тлі", - сказав він.

При цьому Олександр Чекмишев додав, що дослідження проводилося у 8-ми регіонах (Харків, Дніпро, Запоріжжя, Константинівка, Сєвєродонецьк, Одеса, Миколаїв і Херсон).

У свою чергу координатор проекту, кандидат наук із соціальних комунікацій Леся Ярошенко розповіла, що в рамках проекту був використаний інноваційний формат тренінгів: в одній групі працювали одночасно журналісти, прес-секретарі місцевих органів влади та громадські активісти.

Матеріалами для тренінгу були їх публікації.

Ярошенко зазначила, що, незважаючи на великий попит на "живі історії", пов'язані з реформами, представники прес-служб, журналісти та активісти слабо співпрацювали між собою, щоб обмінюватися інформацією.

Джерело : Українські новини

Архів
Новини
Зростання економіки в Україні сповільнилося, - Світовий банк 12:22
Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду 12:13
Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату 12:02
Механізм субсидування тарифів населенню повинен бути покладений на держкомпанії за аналогією з ринком газу, - експерт 11:51
Обрушений міст через Латорицю. Фото: carpathia.gov.ua
На Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі 11:41
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський ініціював скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%, - Хомутиннік 13:39
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok