В день весілля Потап зізнався Насті Каменських в любові в кліпі і пообіцяв красивих дітей

Сьогодні, 23 травня, композитор і співак Олексій Потапенко (Потап) в день весілля з Настею Каменських (NK) представив ліричний кліп, в якому публічно зізнався Каменських в любові. Ролик з'явився на YouTube-каналі ПТП. Кліп у стилі love story називається "Константа". У ньому Потап співає про любов до Насті Каменських.

Потапенко заявив, що всі відповіді на питання про нього і Каменських є в цьому треку. Потап зазначив, що цей трек, це "чесне визнання чоловіка в любові до своєї жінки" і "найчесніша річ, яку він коли-небудь писав".

Потап і Настя Каменських розіслали запрошення на весілля з зашифрованими символами.

Раніше Потап відповів на питання про відносини з Настею Каменських.