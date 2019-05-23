В Уряді мають засудити зухвалу поведінку чиновника, який перешкоджав журналістові, - НСЖУ

Тележурналіст Володимир Тимофійчук звернувся до Національної поліції із заявою щодо перешкоджання професійній діяльності з боку головного спеціаліста Секретаріату Кабінету Міністрів України Ігоря Конопацького. А телеканал "1+1" надіслав Прем’єр-Міністру України Володимиру Гройсману офіційного листа з вимогою провести службове розслідування щодо дій працівника Кабміну, який накинувся на журналіста, влаштовувавши штовханину, та зірвав зйомку в приміщенні Уряду. У Національній спілці журналістів України також засуджують поведінку чиновника, який зухвало перешкоджав працівникові ЗМІ.

Інцидент із перешкоджанням професійній діяльності стався 15 травня після засідання Кабінету Міністрів: журналіст Володимир Тимофійчук хотів взяти коментар у Міністра юстиції України Павла Петренка, проте на нього накинувся головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів Ігор Конопацький. Чиновник влаштував штовханину та хапав журналіста за одяг та руки, у результаті зірвав зйомку. Зухвалу й неадекватну поведінку працівника Секретаріату Кабміну було знято на відео

"…замість того, щоб сприяти ЗМІ в отриманні інформації, ось так силоміць захищають вельмож-міністрів від незручних запитань журналістів. … Ігор Конопацький, він же колишній представник "Державної служби захисту інформації", буквально груддю боронить Петренка від камери 1+1. Маю велике бажання найближчим часом роз’яснити даному персонажу, що слово "прес" не похідне від слова пресинг! І 171 статтю Кримінального кодексу ще ніхто не відміняв!", - на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував подію Володимир Тимофійчук. Через кілька днів, подавши заяву до поліції, журналіст наголосив, що "тільки таким чином потрібно вчити довгоруких представників Будинку Уряду поважати права і обов’язки журналістів в Україні".

Дії чиновника працівники телеканалу "1+1" розцінюють як цілеспрямовані по відношенню до телеканалу: "Конопацький І. М. бачив у руках журналіста мікрофон телеканалу "1+1" та свої протиправні дії застосував лише до нього. Усім іншим представникам українських ЗМІ перепон ніхто не створював", - ідеться у листі до Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана за підписом шеф-редактора управління журналістських проектів телеканалу "1+1" Олександра Дубінського. Також у зверненні висувається вимога "…надати відповідну оцінку діям Конопацького Ігоря Михайловича".

На думку медіа-юриста, секретаря Національної спілки журналістів Валерія Макеєва, беззаперечним є факт, що Ігор Конопацький свідомо і зумисно здійснює дії з перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

- Є редакційне завдання журналіста, підстави перебування журналіста на заході, акредитація. Журналіст чітко повідомляє нападника про наміри та підстави своїх дій. Проте Ігор Конопацький діє цинічно та зухвало, демонструє свою неповагу до професійних дій журналіста. Присутні ознаки злочину за ст.171 ККУ, відповідно таке правопорушення карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, - відзначає Валерій Макеєв. - Також переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, - карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.