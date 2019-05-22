Спільні ініціативи Atlantic Council і Burisma відповідають національним інтересам України, – Джон Гербст, екс-посол США в Україні

"Українські проблеми переплелися з дуже емоційною внутрішньою політикою Америки", - заявив Джон Гербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) у інтерв'ю Hromadske International.

Гербст посилається на недавню політичну драму навколо звинувачень на адресу колишнього віце-президента США Джо Байдена. В2014 році його син, Хантер Байден, виконував обов'язки директора найбільшої в Україні приватної газодобувної компанії Burisma. Деякі експерти вважають, що це створило конфлікт інтересів для тодішнього віце-президента.

"Можу сказати, що люди, які знають Україну, чітко розуміють, що існує дуже мало конкретики, дуже мало доказів звинувачень щодо "втручання України в президентські вибори в США в 2016 році", передбачуваних порушень з боку нашого посольства в Україні. Також дуже мало або зовсім немає доказів того, що дії віце-президента Байдена в Україні були пов'язані з захистом Burisma", - цитує gazeta.ua слова Джона Хербста.

Йому відомо про складнощі, які раніше були у компанії, але, за словами Гербста конфлікт вичерпаний і сьогодні до компанії не може бути питань.

"Я знаю, що в минулому були питання щодо діяльності Burisma...зокрема, мені відомо, що один з наших послів в Україні, Джеффрі Пайетт, дуже критикував генерального прокурора пана Шокіна. Його критика полягала в тому, що Шокін не надав інформацію лондонським Бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах у справі щодо українського уряду і Burisma, і це мало якесь відношення до провалу цієї справи для українського уряду. Тому я подумав про це, коли виникла ідея працювати з ними [Burisma]. Мені принесли рішення лондонського судді який [за своїм письмовим рішенням] закрив справу, тому що уряд Великобританії не надало достатніх доказів. Як тільки я це побачив, я не знав про якихось конкретних звинувачень проти Burisma, які, як ви могли б сказати, були дуже і дуже тривожними", - заявив Джон Гербст, відповідаючи на питання про подальшу співпрацю між Atlantic Council і Burisma.

Гербст наполягає на тому, що Burisma зарекомендувала себе як гарний партнер", а спільні заходи Atlantic Council і Burisma відповідають національним інтересам України. Відповідно співпраця продовжиться і в майбутньому.