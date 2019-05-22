підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
22 травня 2019, середа, 21:31 26
Політика 2019-05-22T21:50:39+03:00
Українські Новини
Зеленський показав відео, як готувався до інавгурації і що не потрапило в трансляцію

Зеленський показав відео, як готувався до інавгурації і що не потрапило в трансляцію

У Зеленського показали лаштунками подій 20 травня, коли відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського. Відповідне відео опублікували в Facebook і блозі команди Зеленського на Youtube.

"Трошки закулісся з інавгурації Президента Володимира Зеленського", - зазначено в описі під відео.

На відео показали, як Зеленський вийшов з дружиною з дому, його шлях в Раду, селфи з електоратом.

Також в команді Зеленського вирізали деякі частини з першої промови Глави держави, нагадавши про те, що кожен з нас - президент, що Європа починається всередині кожного з нас і так далі.

Коли Зеленський прямував у Верховну Раду, оператор запитав, чи пам'ятає він, як стати Президентом і залишитися людиною? Зеленський відповів ствердно і додав, що поки все правильно.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав всіх українців президентами.

Раніше Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

Зеленський заявив, що має намір розпустити Верховну Раду, а також закликав Кабмін піти у відставку.

Більше новин про: Володимир Зеленський інавгурація Зеленського

Архів
Новини
Відео дня: на Закарпатті через повені тоне 100-річний чеський млин 22:36
Представник Зеленського розкритикував Кабмін за прийняття непрозорих рішень в енергетиці 22:10
Спільні ініціативи Atlantic Council і Burisma відповідають національним інтересам України, – Джон Гербст, екс-посол США в Україні 21:55
Зеленський показав відео, як готувався до інавгурації і що не потрапило в трансляцію 21:31
Зеркаль збирається працювати заступником міністра закордонних справ 20:54
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
22.05.19 11:00 Брифінг: "Негативне висвітлення та ігнорування реформ – виборча технологія" 10:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok