Зеленський показав відео, як готувався до інавгурації і що не потрапило в трансляцію

У Зеленського показали лаштунками подій 20 травня, коли відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського. Відповідне відео опублікували в Facebook і блозі команди Зеленського на Youtube.

"Трошки закулісся з інавгурації Президента Володимира Зеленського", - зазначено в описі під відео.

На відео показали, як Зеленський вийшов з дружиною з дому, його шлях в Раду, селфи з електоратом.

Також в команді Зеленського вирізали деякі частини з першої промови Глави держави, нагадавши про те, що кожен з нас - президент, що Європа починається всередині кожного з нас і так далі.

Коли Зеленський прямував у Верховну Раду, оператор запитав, чи пам'ятає він, як стати Президентом і залишитися людиною? Зеленський відповів ствердно і додав, що поки все правильно.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав всіх українців президентами.

Раніше Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

Зеленський заявив, що має намір розпустити Верховну Раду, а також закликав Кабмін піти у відставку.