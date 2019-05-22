Зеленський показав відео, як готувався до інавгурації і що не потрапило в трансляцію

У Зеленського показали лаштунками подій 20 травня, коли відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського. Відповідне відео опублікували в Facebook і блозі команди Зеленського на Youtube.\r\n"Трошки закулісся з інавгурації Президента Володимира Зеленського", - зазначено в описі під відео.\r\nНа відео показали, як Зеленський вийшов з дружиною з дому, його шлях в Раду, селфи з електоратом.\r\n\r\nТакож в команді Зеленського вирізали деякі частини з першої промови Глави держави, нагадавши про те, що кожен з нас - президент, що Європа починається всередині кожного з нас і так далі.\r\nКоли Зеленський прямував у Верховну Раду, оператор запитав, чи пам'ятає він, як стати Президентом і залишитися людиною? Зеленський відповів ствердно і додав, що поки все правильно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав всіх українців президентами.\r\nРаніше Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.\r\nЗеленський заявив, що має намір розпустити Верховну Раду, а також закликав Кабмін піти у відставку.