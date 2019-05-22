Предстоятель Кіпрської Церкви закликав обговорювати українське питання, думаючи про церкву і незважаючи на особистості

Предстоятель Кіпрської Православної Церкви Архиєпископ Хризостом II під час зустрічі з Предстоятелем Елладської Православної Церкви Архієпископом Ієроніма II 21 травня, закликав керуватися інтересами Церкви і "не звертати уваги на особистості", обговорюючи українське питання.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на Відділ зовнішніх церковних зв'язків, за інформацією грецького інформаційного порталу Romfea, зустріч Предстоятелів тривала більше двох годин.

"Ми повинні бути обережними, щоб не зробити помилку для Церкви, тому що це гріх перед Богом. Саме тому керівним принципом усіх наших зусиль має бути ретельне слідування інтересам Церкви, незважаючи на особистості. Ким би не були ті люди, нас в першу чергу повинна цікавити користь для Церкви", - підкреслив Архієпископ Хризостом.

Він також поінформував Архієпископа Ієроніма про результати недавніх зустрічей з Патріархами Сербським Іринеєм і Болгарським Неофітом.

Архієпископ Ієронім погодився з думкою Предстоятеля Кіпрської Церкви і відзначив необхідність обговорення української церковної проблеми.

"Кожен з нас, на тому місці, на яке він поставлений служити, повинен розглянути це питання відповідально, серйозно і нелицемірно", - сказав Предстоятель Елладської Церкви.

Архієпископ Ієронім підкреслив, що, насамперед, необхідно шукати користь для Церкви та її єдності, і висловив надію на те, що хоч і всі люди роблять помилки, що їх можна подолати з допомогою Божої благодаті.