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  • Компенсація тарифів для населення за рахунок теплової генерації є популістською фантазією, – Котко
22 травня 2019, середа, 19:51 158
Економіка 2019-05-22T19:57:10+03:00
Українські Новини
Компенсація тарифів для населення за рахунок теплової генерації є популістською фантазією, – Котко

Компенсація тарифів для населення за рахунок теплової генерації є популістською фантазією, – Котко

Василь Котко. Фото: znaj.ua
Василь Котко. Фото: znaj.ua

Президент Першої енергетичної асоціації України Василь Котко підтримав пропозицію уряду покласти компенсацію тарифів на електроенергію для населення у новому ринку на державну компанію (ДП) "Енергоатом", що дозволить уникнути зростання тарифів для населення.

Про це він заявив журналістам.

"Сьогодні те, що населення не доплачує в тарифах, перекладається на промислових і бюджетних споживачів. У новому ринку цей механізм неможливий, а підвищувати тарифи в 2 рази для населення нереалістично, і знайшли рішення покласти субсидування на "Енергоатом". Сама компанія не проти, адже розраховує, що ціна реалізації електроенергії з набранням чинності ринку з липня зросте, і вона зможе і заробити, і допомогти з тарифами для населення", - сказав Котко.

На його думку, механізм, що передбачає субсидування тарифів для населення компанією "Енергоатом", буде діяти якийсь час, 1 чи 2 роки. Після чого тарифи будуть піднімати до економічно обґрунтованого рівня.

Коментуючи заяви деяких експертів про те, що зобов'язання зі субсидування можуть бути покладені і на приватні енергокомпанії, крім державних, Василь Котко назвав такі думки "популістськими фантазіями".

"Такі заяви - це популістські фантазії. Насправді, є 2 компанії, в яких прогнозується істотне зростання тарифу, зростання ціни на їх продукцію після набрання чинності енергоринку з липня 2019 року, - це "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Все. "Енергоатом" вирішив, що він отримає достатньо багато, щоб компенсувати тарифи населення, і заробити. Це держкомпанія, і, як тимчасове рішення, таке може бути. Чудес не буває, рішення потрібно шукати, це - єдине оптимальне. Можливо, ще можна додати "Укргідроенерго", крім "Енергоатому". Ціни у "Укргідроенерго" будуть найвищими - вони будуть продавати електроенергію в пікові години, а вона - найдорожча", - підкреслив президент Першої енергетичної асоціації України.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з метою забезпечення суспільних інтересів в умовах функціонування нового оптового ринку електроенергії пропонує покласти на НАЕК "Енергоатом" та ПАТ "Укргідроенерго" спеціальні зобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення на період до 31 грудня 2020 року.

Як раніше повідомлялося, компанія "Енергоатом" заявила про готовність брати участь у підтримці тарифів для населення на існуючому рівні після вступу в силу нового енергоринку з липня 2019 року.

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