Українська ведуча Яніна Соколова перемогла рак

Українська телеведуча Яніна Соколова зізналася, що сім місяців тому дізналася, що у неї рак і за цей час здолала недугу. Про це зірка написала на своїй сторінці в Facebook.

Ведуча програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на телеканалі "5 канал" шокувала Мережу визнанням, що поборола рак. Жінка розповіла про свою недугу і показала знімок, на якому вона після 30 променевих терапій і 4 курсів хіміотерапії без волосся.

Ведуча зазначила, що "публічне і реальне життя часто дуже контрастне". І поки "суспільство обсасувало скандальний ефір", записаний заздалегідь, вона лежала в реанімації. За словами Соколової, вона втратила не тільки волосся, вії і брови, але і пару органів.

Тим часом, Супрун розповіла, як часто потрібно обстежуватися для запобігання раку.

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