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22 травня 2019, середа, 19:11 31
Події 2019-05-22T21:15:02+03:00
Українські Новини
На арсенал ВМС в Миколаївській області закинули димову шашку

На арсенал ВМС в Миколаївській області закинули димову шашку

Невідомий кинув димову шашку на арсенал Військово-Морських Сил Збройних Сил в Миколаївській області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ВМС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що в середу чоловік кинув димову шашку на військовий об'єкт і спробував втекти з місця правопорушення.

Військові затримали його і передали в правоохоронні органи.

Командування частини посилило охорону об'єкта, також службовці перевірили його на наявність сторонніх осіб та предметів.

Вони повідомили про подію в Службу безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та в Національну поліцію в Миколаївській області.

У мережі з'явилося відео виступу Левченко, який кинув димову шашку: "Я б цей парламент спалив".

Раніше також біля Ради мітингувальники розкидали димові шашки: виникла пожежа.

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