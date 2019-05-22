На арсенал ВМС в Миколаївській області закинули димову шашку

Невідомий кинув димову шашку на арсенал Військово-Морських Сил Збройних Сил в Миколаївській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці ВМС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні сказано, що в середу чоловік кинув димову шашку на військовий об'єкт і спробував втекти з місця правопорушення.\r\nВійськові затримали його і передали в правоохоронні органи.\r\nКомандування частини посилило охорону об'єкта, також службовці перевірили його на наявність сторонніх осіб та предметів.\r\nВони повідомили про подію в Службу безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та в Національну поліцію в Миколаївській області.\r\nУ мережі з'явилося відео виступу Левченко, який кинув димову шашку: "Я б цей парламент спалив".\r\nРаніше також біля Ради мітингувальники розкидали димові шашки: виникла пожежа.