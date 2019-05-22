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22 травня 2019, середа, 18:40 182
Зовнішня політика 2019-05-22T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Трампа офіційно вважають, що Ситник працював проти них, – ЗМІ

У Трампа офіційно вважають, що Ситник працював проти них, – ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Юрист Президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник в ході президентських виборів в США "опонував Трампу і працював на компанію (Хілларі) Клінтон".

Про це повідомило інтернет-видання Depo.ua.

На думку Джуліані, антикорупційна інфраструктура, створена з допомогою США, повинна бути реформована. Нею займалася вже колишній посол США в Україні Марі Йованович.

"Вочевидь, що вони повинні бути реформовані. Є питання щодо НАБУ. Мені розповіли, що там справами керувала посольство США, а не уряд України, як повинно було б бути. І це неправильно. Наше посольство не повинно втручатися у справи організацій в інших країнах. Ми можемо коментувати їх роботу, а не керувати ними. Крім того, глава НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства", - зазначив Джуліані.

Також адвокат Трампа сказав, що Марі Йованович діяла проти чинного Президента США.

"Що стосується Йованович, то вона діяла проти Трампа, гальмувала розслідування справи про втручання Києва до американських виборів і закликала генпрокурора (Юрія Луценка) не чіпати Лещенка, Ситника та НГО, які спонсорує Джордж Сорос. Вона ходила й переконувала вже колишню українську владу, що Трамп повинен бути зміщений, агітувала за імпічмент. Йованович діяла дуже неналежно. Така поведінка неприпустима для американського посла", - додав Джуліані.

Нагадаємо, 26 квітня Трамп заявив про ініціацію розслідування діяльності Йованович і Ситника.

20 березня стало відомо, що в інтерв'ю американському HillTv генпрокурор Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Йованович передала йому список осіб, стосовно яких не можна проводити розслідування.

Пізніше Посольство США в Україні спростувало заяву Луценка.

Також відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу проти Ситника.

Директор НАБУ запевняв, що вони не могли втручатися у вибори в США.

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