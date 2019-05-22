У Трампа офіційно вважають, що Ситник працював проти них, – ЗМІ

Юрист Президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник в ході президентських виборів в США "опонував Трампу і працював на компанію (Хілларі) Клінтон".\r\nПро це повідомило інтернет-видання Depo.ua.\r\nНа думку Джуліані, антикорупційна інфраструктура, створена з допомогою США, повинна бути реформована. Нею займалася вже колишній посол США в Україні Марі Йованович.\r\n"Вочевидь, що вони повинні бути реформовані. Є питання щодо НАБУ. Мені розповіли, що там справами керувала посольство США, а не уряд України, як повинно було б бути. І це неправильно. Наше посольство не повинно втручатися у справи організацій в інших країнах. Ми можемо коментувати їх роботу, а не керувати ними. Крім того, глава НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства", - зазначив Джуліані.\r\nТакож адвокат Трампа сказав, що Марі Йованович діяла проти чинного Президента США.\r\n"Що стосується Йованович, то вона діяла проти Трампа, гальмувала розслідування справи про втручання Києва до американських виборів і закликала генпрокурора (Юрія Луценка) не чіпати Лещенка, Ситника та НГО, які спонсорує Джордж Сорос. Вона ходила й переконувала вже колишню українську владу, що Трамп повинен бути зміщений, агітувала за імпічмент. Йованович діяла дуже неналежно. Така поведінка неприпустима для американського посла", - додав Джуліані.\r\nНагадаємо, 26 квітня Трамп заявив про ініціацію розслідування діяльності Йованович і Ситника.\r\n20 березня стало відомо, що в інтерв'ю американському HillTv генпрокурор Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Йованович передала йому список осіб, стосовно яких не можна проводити розслідування.\r\nПізніше Посольство США в Україні спростувало заяву Луценка.\r\nТакож відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу проти Ситника.\r\nДиректор НАБУ запевняв, що вони не могли втручатися у вибори в США.