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22 травня 2019, середа, 17:28 23
Верховна Рада і партії 2019-05-22T19:15:03+03:00
Українські Новини
Провал нового виборчого закону в Раді є спробою старого режиму залишитися у владі, – Бойко

Провал нового виборчого закону в Раді є спробою старого режиму залишитися у владі, – Бойко

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховної Ради України, засновник політичного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко заявив, що провал голосування за зміну виборчої системи є "останніми спробами старого режиму вхопитися за владу з останніх сил".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Провал голосування за зміну виборчої системи – це результат спротиву старого режиму, його жалюгідні потуги вхопитися за владу з останніх сил", – сказав Юрій Бойко. Він зазначив, що, навіть програвши на президентських виборах, вони продовжують робити спроби, щоб втримати свою владу і вплив.

"За рахунок збереження змішаної системи, зокрема мажоритарних округів, вони хочуть "за гречку" купити місця в майбутньому парламенті. За рахунок політичної корупції партія війни хоче взяти реванш за свою поразку. Ми впевнені, що корупціонерів і ділків від політики чекає нищівна поразка на виборах. Головне завдання сьогодні – забезпечити прозорість і громадський контроль над виборчим процесом. Корупціонерів з партії війни, які прирекли українців на злидні, чекає нищівна поразка на виборах. Реванш не пройде!" – підкреслив засновник "Опозиційної платформи - За життя".

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