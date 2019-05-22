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22 травня 2019, середа, 16:30 26
Політика 2019-05-22T16:50:54+03:00
Українські Новини
Українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році

Українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році

У загальній кількості іноземців, які отримали дозволи на працевлаштування в Польщі, число українців - 70% за підсумками 2018 року.

Про це з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі повідомило "Польське радіо".

Таким чином, у 2018 році Польща видала офіційно 329 тис. дозволів на працевлаштування іноземців. При цьому понад 230 тис. цих дозволів (70%) отримали українці.

В цілому кількість виданих дозволів на працевлаштування в Польщі в 2018 році зросла на 40%.

Дозволи на працевлаштування Польща видавала громадянам 125 країн світу, однак частка українців, які отримали такі дозволи, склала 70%. Другі за кількістю отриманих дозволів на роботу в Польщі - громадяни Непалу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк ввів ряд валютних послаблень для небанківських фінансових установ та юросіб-нерезидентів.

Росія опустилася з 2-го на 4-е місце за об'єму приватних грошових переказів в Україну.

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