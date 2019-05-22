"Нацкорпус" прийшов до Ради з вимогою внести зміни у Виборчий кодекс і знизити прохідний бар'єр

Сьогодні, 22 травня, під стінами Верховної Ради України відбулася акція-вимога протесту, організаторами якої виступили представники політичної партії "Національний корпус". Метою акції було закликати народних депутатів внести зміни у Виборчий кодекс України – скасувати мажоритарну систему, знизити прохідний бар'єр з 5% до 3% і ввести відкриті партійні списки на парламентських виборах. Втім, як стало відомо, Рада запропоновані зміни не підтримала.

Про це стало відомо з відеотрансляції сьогоднішніх подій у Раді на YouTube-каналі "Нацкорпуса".

За словами представників "Нацкорпуса", які були присутні сьогодні на акції, внесення відповідних змін до виборчого законодавства може забезпечити довгоочікуване оновлення української політичної системи і дало б можливість потрапити до парламенту молодим і перспективним політикам.

"Ми тут сьогодні, щоб озвучити вимогу всього українського суспільства, всіх молодих незаплямованих корупцією політиків. Лише зміни до Виборчого кодексу могли дозволити молодим обличчям, за спинами яких немає олігархів і великих грошей, потрапити до парламенту. Саме тому зменшення прохідного бар’єру, скасування мажоритарної системи та запровадження відкритих списків було таким необхідним. Це був би шанс на формування нового парламенту з молодих, дієвих та амбітних. Однак, очевидно, представникам існуючого політичного режиму це не потрібно. Вони не зацікавлені в якісних змінах у країні і намагаються таким чином просто утриматися при владі", – заявили представники політсили.

У "Нацкорпусі" також підтвердили інформацію про намір брати участь у дострокових парламентських виборах.

"Ми реальними справами довели українцям свою дієвість. Ми показали, що здатні відстоювати інтереси України не лише на словах. Тому так: "Національний корпус" йде на вибори і зробить усе, щоб в Україні нарешті з’явилася нова політична еліта, яка буде працювати на користь країни та людей", – прокоментували у "Нацкорпусі".

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, Рада зібралася на позачергове засідання, щоб проголосувати за внесення змін до виборчого законодавства.