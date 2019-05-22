НАБУ розслідує примус екс-депутата Ради Шепелева до дачі показань

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом примусу правоохоронними органами колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелева до дачі показань.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, справу було відкрито 10 травня на виконання рішення Солом'янського суду, який зобов'язав розслідувати зазначені факти.

У свою чергу з заявою до суду звернувся адвокат Шепелєва.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 373 (примушування давати показання) Кримінального кодексу.

Шепелєв підозрюється в розкраданні коштів Родовід Банку і в замаху на життя колишнього акціонера банку Дядечка. Замах на Дядечка було скоєно навесні 2012 року в селі Софіївська Борщагівка Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, арешт екс-депутата Ради Шепелєва продовжили.

Раніше прокуратура повідомила про підозру колишньому депутату Верховної Ради Олександру Шепелеву в організації вбивства полковника Міністерства внутрішніх справ Романа Єрохіна в липні 2006 року. 8 лютого 2018 СБУ затримала Шепелєва біля Києва. При затриманні екс-депутат мав при собі документи "ДНР".