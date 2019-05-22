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22 травня 2019, середа, 14:37 23
Судова влада 2019-05-22T15:30:02+03:00
Українські Новини
НАБУ розслідує примус екс-депутата Ради Шепелева до дачі показань

НАБУ розслідує примус екс-депутата Ради Шепелева до дачі показань

Шепелев. Фото: pravda.com.ua
Шепелев. Фото: pravda.com.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом примусу правоохоронними органами колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелева до дачі показань.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, справу було відкрито 10 травня на виконання рішення Солом'янського суду, який зобов'язав розслідувати зазначені факти.

У свою чергу з заявою до суду звернувся адвокат Шепелєва.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 373 (примушування давати показання) Кримінального кодексу.

Шепелєв підозрюється в розкраданні коштів Родовід Банку і в замаху на життя колишнього акціонера банку Дядечка. Замах на Дядечка було скоєно навесні 2012 року в селі Софіївська Борщагівка Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, арешт екс-депутата Ради Шепелєва продовжили.

Раніше прокуратура повідомила про підозру колишньому депутату Верховної Ради Олександру Шепелеву в організації вбивства полковника Міністерства внутрішніх справ Романа Єрохіна в липні 2006 року. 8 лютого 2018 СБУ затримала Шепелєва біля Києва. При затриманні екс-депутат мав при собі документи "ДНР".

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