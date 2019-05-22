Заступника мера Василькова затримали за підозрою в отриманні $2,5 тис. хабара

Прокуратура Києва спільно з Головним Управлінням Служби безпеки України затримала заступника голови Васильківської міської ради Київської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 2,5 тис. доларів.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці прокуратури Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, чиновник вимагав та отримав від громадянина хабар у розмірі 2 500 доларів за відновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок, розташованих в межах Васильківського району.\r\nПравоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.\r\nНа даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві депутат облради попався на хабарі у $5 тис.\r\nРаніше на Київщині заступник прокурора попався на хабарі.