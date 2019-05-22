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22 травня 2019, середа, 14:54 40
Політика 2019-05-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
Заступника мера Василькова затримали за підозрою в отриманні $2,5 тис. хабара

Заступника мера Василькова затримали за підозрою в отриманні $2,5 тис. хабара

Прокуратура Києва спільно з Головним Управлінням Служби безпеки України затримала заступника голови Васильківської міської ради Київської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 2,5 тис. доларів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прокуратури Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, чиновник вимагав та отримав від громадянина хабар у розмірі 2 500 доларів за відновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок, розташованих в межах Васильківського району.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві депутат облради попався на хабарі у $5 тис.

Раніше на Київщині заступник прокурора попався на хабарі.

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