АМКУ розглядає справу про монопольне становище "Укртрансгазу"

Антимонопольний комітет (АМКУ) почав розгляд справи за ознаками зловживання оператором газотранспортної системи, компанією "Укртрансгаз" монопольним становищем при закупівлі газу для надання послуг балансування у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це йдеться в листі голови АМКУ Юрія Терентьєва, текст якого мають Українські Новини.

У ньому наголошується, що протягом 2017-2018 років "Укртрансгаз" купував газ переважно у "Нафтогазу", в тому числі за переговорним процедурами та на відкритих торгах, за ціною вищою, ніж ціна газу на товарній біржі "Українська енергетична біржа".

Крім того, середньозважена вартість реалізації газу "Нафтогазу" для "Укртрансгазу" є вищим, ніж середньозважена вартість реалізації продукції промисловим споживачам та оптовим покупцям.

"Закупівля "Укртрансгазом" газу за цінами, які вище ціни, за якою "Нафтогаз" продає газ промисловим споживачам та оптовим покупцям, а також вище ціни на "Українській енергетичній біржі", призводить до підвищення базової ціни на газ, який використовується для надання "Укртрансгазом" послуг балансування суб'єктам господарювання, які є замовниками послуг транспортування газу на ринку, що призводить до підвищення ціни на газ для кінцевого споживача", - йдеться в листі.

У листі наголошується, що дії "Укртрансгазу" і "Нафтогазу" мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг транспортування газу шляхом вчинення дій, які призвели або можуть призвести до обмеження конкуренції.

"Враховуючи викладене, голова АМКУ ухвалив: почати розгляд справи за ознаками вчинення суб'єктами господарювання "Укртрангаз" і "Нафтогаз" порушень законодавства про захист економічної конкуренції і почати збір і аналіз доказів у справі Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції", - підсумована в листі.

Як повідомляли Українські Новини, у березні "Нафтогаз" призначив нового в.о. президента "Укртрансгазу".

Раніше в січні "Нафтогаз" стягнув зі своєї "дочки" 5,2 млрд гривень борг за контрактом поставки газу.