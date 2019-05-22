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22 травня 2019, середа, 14:35 21
Економіка 2019-05-22T15:30:02+03:00
Українські Новини
АМКУ розглядає справу про монопольне становище "Укртрансгазу"

АМКУ розглядає справу про монопольне становище "Укртрансгазу"

Антимонопольний комітет (АМКУ) почав розгляд справи за ознаками зловживання оператором газотранспортної системи, компанією "Укртрансгаз" монопольним становищем при закупівлі газу для надання послуг балансування у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це йдеться в листі голови АМКУ Юрія Терентьєва, текст якого мають Українські Новини.

У ньому наголошується, що протягом 2017-2018 років "Укртрансгаз" купував газ переважно у "Нафтогазу", в тому числі за переговорним процедурами та на відкритих торгах, за ціною вищою, ніж ціна газу на товарній біржі "Українська енергетична біржа".

Крім того, середньозважена вартість реалізації газу "Нафтогазу" для "Укртрансгазу" є вищим, ніж середньозважена вартість реалізації продукції промисловим споживачам та оптовим покупцям.

"Закупівля "Укртрансгазом" газу за цінами, які вище ціни, за якою "Нафтогаз" продає газ промисловим споживачам та оптовим покупцям, а також вище ціни на "Українській енергетичній біржі", призводить до підвищення базової ціни на газ, який використовується для надання "Укртрансгазом" послуг балансування суб'єктам господарювання, які є замовниками послуг транспортування газу на ринку, що призводить до підвищення ціни на газ для кінцевого споживача", - йдеться в листі.

У листі наголошується, що дії "Укртрансгазу" і "Нафтогазу" мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг транспортування газу шляхом вчинення дій, які призвели або можуть призвести до обмеження конкуренції.

"Враховуючи викладене, голова АМКУ ухвалив: почати розгляд справи за ознаками вчинення суб'єктами господарювання "Укртрангаз" і "Нафтогаз" порушень законодавства про захист економічної конкуренції і почати збір і аналіз доказів у справі Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції", - підсумована в листі.

Як повідомляли Українські Новини, у березні "Нафтогаз" призначив нового в.о. президента "Укртрансгазу".

Раніше в січні "Нафтогаз" стягнув зі своєї "дочки" 5,2 млрд гривень борг за контрактом поставки газу.

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