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22 травня 2019, середа, 12:13 36 Документ
Політика 2019-05-22T13:30:02+03:00
Українські Новини
Навесні 2015 року в розпал АТО Порошенко купив акумуляторну компанію Іста-Центр, - Портнов опублікував докумен

Навесні 2015 року в розпал АТО Порошенко купив акумуляторну компанію Іста-Центр, - Портнов опублікував документи

"Друзі, як і обіцяв, починаємо комплекс міжнародних навчально-виховних заходів щодо Порошенка." Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив колишній заступник глави Адміністрації президента України, юрист Андрій Портнов.

"За посиланням публікую нотаріальний документ, який свідчить, що в квітні 2015 року, коли в зоні АТО гинули українські військові, Порошенко переоформляв свою панамську торгову компанію Ukrprominvest Holding LTD в нове офшорне підприємство Battery investment Corp.", - зазначив Портнов.

Юрист-розслідувач підкреслив, що основною метою нової компанії було володіння Порошенком торговими і промисловими активами.

"Після того, як в прокуратурі України відбудуться кадрові зміни ми доб'ємося міжнародно-правового доручення ГПУ в Панаму про розкриття всіх угод Порошенка в Панамі під час війни і порахуємо, скільки військового спорядження і озброєння можна було купити за податки, які були вкрадені і відмиті в острівних офшорах", - підсумував Андрій Портнов.

А поки він повідомив, що тоді панамський офшор Порошенка Battery investment Corp незабаром заволодів акціями акумуляторної компанії Іста-Центр, які в подальшому у нього вистачало розуму продати громадянину Російської Федерації Віктору Потапову.

У поддтвержденіе своїх слів Портнов доклав виписку з реєстру Мін'юсту.

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