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22 травня 2019, середа, 12:02 27
Судова влада 2019-05-22T13:30:03+03:00
Українські Новини
Блокування ВККС пов'язане з оцінюванням суддів, - комісія

Блокування ВККС пов'язане з оцінюванням суддів, - комісія

27 з 34 суддів Окружного адміністративного суду Києва не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), передають Українські Новини.

"21 травня 2019 у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбувалася здача іспиту в межах кваліфікаційної оцінки суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Однак 27 суддів окружного адміністративного суду міста Києва не з'явилися на оцінювання. Таким чином, іспит у приміщенні комісії 21 травня 2019 здавали лише 3 суддів ОАСК", - сказано в ньому.

Зазначається, що 17 квітня судді Окружного адмінсуду Києва також не з'явилися на квалифоцінювання, пославшись на нездужання.

Крім того, з 20 травня групи невідомих осіб блокують будівлю ВККС.

"Найбільше молодих людей і пенсіонерів цікавили причини проведення кваліфікаційної оцінки суддів окружного адміністративного суду міста", - зазначає ВККС.

Наголошується, що голова комісії Сергій Козьяков поспілкувався з мітингувальниками, але блокування роботи комісії продовжилося.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ВККС, 10% суддів в Україні не відповідають займаній посаді.

Також ДБР зменшило кваліфікаційні вимоги для майбутніх співробітників.

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