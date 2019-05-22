В Україні набув чинності закон про відтермінування штрафів для "євробляхерів"

Сьогодні, 22 травня, в Україні набув чинності закон про відтермінування на 90 днів штрафів для "євробляхерів". Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Так, згідно із законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" число 180 змінюється на 270.

16 травня Верховна Рада відтермінувала введення в дію закону про штрафи для власників авто з єврономерами на три місяці.

Раніше прийнятий закон передбачав, що лібералізовані норми про адміністративну відповідальність для власників автомобілів на єврономерах повинні були діяти до 23 травня. Передбачалося, що після цієї дати при перевищенні терміну транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

Як повідомляли Українські Новини, завдяки пільговому розмитненню в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

Раніше через "євробляхи" реєстрація імпортних вживаних авто зросла в 14 разів за лютий.