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22 травня 2019, середа, 10:28 16
Економіка 2019-05-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
У четвер "Воді Донбасу" ДТЕК відключить електропостачання

У четвер "Воді Донбасу" ДТЕК відключить електропостачання

Електрика. Фото: pixabay
Електрика. Фото: pixabay

Енергопостачальна компанія "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" відключить електропостачання комунальному підприємству "Вода Донбасу" 23 травня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"15 травня "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" отримав нову заявку від постачальника "останньої надії" державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" на відключення електропостачання "Води Донбасу" вже 23 травня. Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та правил роздрібного ринку електроенергії оператор системи розподілу повинен виконати вимогу постачальника "Укрінтеренерго" і припинити електропостачання споживачам, який не виконує свої зобов'язання з оплати рахунків за електроенергію", - сказано в ньому.

Зазначається, що з 1 травня "Вода Донбасу" сама собі постачала електроенергію від державного підприємства "Енергоринок", проте постачання припинилося через 6 днів через порушення умов оплати (компанія не змогла сплатити за електроенергію за подальші періоди).

Також у ДТЕК зазначають, що надалі "Вода Донбасу" знову стала клієнтом постачальника "останньої надії", який надіслав повідомлення оператору системи розподілу на відключення за борги.

У квітні Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) видала "Воді Донбасу" ліцензію на постачання електричної енергії споживачам.

Як повідомляли Українські Новини, під час воєнного стану боржникам у Луганській області не відключали світло.

У лютому в Донецькій області бойовики поранили трьох співробітників компанії "Вода Донбасу".

Тим часом суд почав банкрутство ДТЕК "Ровенькиантрацит".

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