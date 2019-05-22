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22 травня 2019, середа, 09:59 386 Документ
Економіка 2019-05-22T10:30:02+03:00
Українські Новини
Стало відомо, хто володіє фейковим офшором Avelana Gold, - ЗМІ

Стало відомо, хто володіє фейковим офшором Avelana Gold, - ЗМІ

Розтиражовані ще в 2015 році обіцянки компанії Avelana Gold вкладати гроші, почати видобуток на об'єкті, розвивати інфраструктуру Берегово та забезпечувати роботою населення - на практиці нічим не підтвердилися і залишилися порожнім звуком. Як, втім, і сам факт існування "американської" Avelana Gold виявився медійним фейком, повідомляє портал comments.ua.

Влада Закарпаття підтвердили: "Карпатська рудна компанія", яка вела роботи в Мужієво Берегівського району і, нібито продала права на видобуток офшорци Avelana Gold - належить людям Віталія Захарченка". Джерело в облдержадміністрації побажав залишитися невідомим, щоб не наражатися на небезпеку. Адже прогнозована вартість об'єкта досі не визначена. Георазведка "Закарпатполіметалів" повідомляла про 50 тонн золота, що досі нібито знаходяться в Мужіївської землі.

"Є насправді вражаюча річ, яка шокує не тільки нас, але і іноземних партнерів. Це питання - чому Віталій Захарченко, розстрілявши Майдан, зрадив країну, ще через своїх представників (Авелан, інших псевдоінвесторів, Громчакових, Гожикив, Бредихиных) безкарно руйнує індустрію, шкодить економіці і перешкоджає стратегічним проектам довгострокового інвестування", - заявив екс-голова правління ДАК "Українські поліметали", до складу якої входило підприємство "Закарпатполіметали" Михайло Желязо.

Підприємство збанкрутувало ще в 2007 році. Його демонтували розграбили (фото що було і що стало).

Фото 2007 року

2019 рік.

Зустрітися слідчим Генеральної прокуратури з фігурантами справи розкрадання активів ТОВ "Закарпатполіметали" так і не вдалося з-за війни. Колишній власник "Карпатської рудної команії", і один з ліквідаторів - прописалися на окупованій території Донецької області. Виникає питання, чому ліцензія зобов'язує її власника піклуватися про родовищі і приносити користь - ніким на практиці не використовується? Адже розробка перспективної галузі вже давно повинна підняти економіку Закарпаття на істотно більш високий рівень. Хто в країні досі покриває шкідників і мародерів української економіки? Журналісти і громадськість, обіцяють стежити за перебігом розслідування.

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