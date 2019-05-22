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22 травня 2019, середа, 06:00 168
Lifestyle 2019-05-22T06:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні день Миколи Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування

Сьогодні день Миколи Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування

Свята на честь Миколи Чудотворця завжди вшановували з особливою прихильністю. Фото: azbyka.ru
Свята на честь Миколи Чудотворця завжди вшановували з особливою прихильністю. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 22 травня, Православна церква відзначає Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. В народі свято називають "літнім Миколаєм" і шанують з великою любов'ю святого. Про традиції і прикмети свята розкажуть Українські Новини.

Крім зимового свята святого Миколая, на яке прийнято дарувати дітям подарунки, існує також і "літній" Микола, що відзначається 22 травня. Встановлений він на честь перенесення мощей чудотворця з Мир Лікійських у Бар.

Вважається, що під час урочистого внесення святині в церкву відбувалися чудеса зцілення хворих. Пізніше був побудований храм на ім'я святого, де нині зберігається більша частина його мощей.

Свята в честь Миколая Чудотворця завжди вшановували з особливою прихильністю. У його силу беззастережно вірили, а в молитвах просили допомоги при найбезвихідныших ситуаціях, зцілення, підтримки і заступництва для дітей, а також захисту під час подорожей.

Святий широко відомий як покровитель морських мандрівників. До нього звертаються, щоб отримати захист в дорозі. Деякі вважають, що не звернутися до святого, вирушаючи або перебуваючи в морі, рівно погибелі в морських водах. Коли моряків наздоганяє буря, вони просять порятунку у Миколи Угодника.

Також вважається, що святий – покровитель коней. Здавна в цей день існувала традиція освячувати коней за допомогою святої води. А для того, щоб коня не мучили нечисті, наїзник скакав на ньому верхи в полі.

З Миколи починали віддавати молодим хлопцям коней на нічну паству. На свято до них могли прийти дівчата і влаштувати гуляння з хороводами. Інший раз пастухи і діти збиралися біля багаття з кашею або пирогами.

При цьому тільки після "літнього" Миколая в народі дозволяється сіяти гречку і стригти овець.

Прикмети:

  • якщо на Ніколу заквакають жаби - овес буде хорошим;
  • від Миколи залишається дванадцять холодних ранків;
  • Нікола осінній коня на двір зажене, а Микола весняний коня відкормить;
  • до Миколи кріпись, а з Миколи живи не журись;
  • прийшов Миколай – коні пасуться;
  • до Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні майже на всій території України пройдуть грози, місцями з градом.

7 травня відзначили велике православне свято – Радоницю.

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