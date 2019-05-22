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22 травня 2019, середа, 00:06 8
Судова влада 2019-05-22T01:15:01+03:00
Українські Новини
Підозрюваний у держзраді Нагорний звільнений з-під варти

Підозрюваний у держзраді Нагорний звільнений з-під варти

Тимофій Нагорний. Фото:
Тимофій Нагорний. Фото: "Гордон"

Колишній чоловік української гімнастки Лілії Подкопаєвої і бізнесмен Тимофій Нагорного, якому раніше продовжували арешт через підозру у державній зраді, звільнений у вівторок, 21 травня.

Про це повідомив адвокат бізнесмена Євген Солодко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"День прожитий не дарма - Тимофій Нагорний з-під варти звільнений!", - написав Солодко.

Інших подробиць адвокат Нагорного не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює, що ФСБ Росії завербувала Нагорного.

Раніше суд заарештував квиток на потяг до Москви і 1 млн євро підозрюваного у держзраді Нагорного.

8 жовтня екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої заарештували і встановили заставу у півмільйона гривень.

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