Підозрюваний у держзраді Нагорний звільнений з-під варти

Колишній чоловік української гімнастки Лілії Подкопаєвої і бізнесмен Тимофій Нагорного, якому раніше продовжували арешт через підозру у державній зраді, звільнений у вівторок, 21 травня.\r\nПро це повідомив адвокат бізнесмена Євген Солодко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n\r\n\r\n"День прожитий не дарма - Тимофій Нагорний з-під варти звільнений!", - написав Солодко.\r\n\r\nІнших подробиць адвокат Нагорного не повідомив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює, що ФСБ Росії завербувала Нагорного.\r\nРаніше суд заарештував квиток на потяг до Москви і 1 млн євро підозрюваного у держзраді Нагорного.\r\n8 жовтня екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої заарештували і встановили заставу у півмільйона гривень.\r\n\r\n