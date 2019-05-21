УДАР підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду до 3%,- Кличко

Народні депутати партії Віталія Кличка УДАР підтримують ідею зниження прохідного бар’єру в Раду до 3%. Про це заявив сам мер Києва у своєму Twitter.

"Нардепи від УДАРу за зниження прохідного бар’єру до 3%. Це – демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян. Підняла бар’єр до 5% партія Януковича (Партія регіонів екс-президента Віктора Януковича, – ред.), щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій", – написав Кличко.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський разом з очільниками парламентських фракцій домовилися у середу, 22 травня, провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто зміни до виборчого законодавства.

Зазначимо, що у вівторок, 21 травня, президент своїм указом розпустив Раду та призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.