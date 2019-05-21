5 жінок госпіталізовано через зіткнення двох маршруток в центрі Львова

5 жінок госпіталізовано через зіткнення 21 травня двох маршрутних автобусів у центрі Львова на розі вул. Городоцькій і Замкненой. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Зіткнулися автобуси N 138 та N 184А.

В результаті ДТП у Львівську міську лікарню швидкої допомоги було доставлено 36-річна мешканка Гостинцевих (Мостиський район, Львівська область), яка перебуває на 29-му тижні вагітності; 52-річна мешканка Радохинци (Мостиський район, Львівська область), 28-річна жителька Львова, 20-річна мешканка Довгомостисок (Мостиський район, Львівська область) і 19-річна мешканка Новояворівська (Яворівський район, Львівська область).

Причини та обставини ДТП встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, 5 осіб були госпіталізовані в результаті дорожньо-транспортної пригоди з маршрутним таксі в селі Орявчик (Сколівський район Львівської області).