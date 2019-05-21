"Нацкорпус" просить Зеленського покарати та не допустити обрання до Ради нібито причетного до анексії Криму Коровченка

Представники політичної партії "Національний корпус" прокоментували інформацію про можливу участь у дострокових парламентських виборах колишнього начальника Головного управління юстиції в АР Крим, а нині – представника Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Сергія Коровченка.

Про це повідомив веб-сайт "Національний кореспондент".

У партії заявили, що Коровченко планує балотуватися до Верховної Ради України в одному з округів у Чернігівській області. Ймовірно, мова йде про одномандатний виборчий округ №210 (м. Прилуки), де протягом кількох останніх років Сергій Коровченко розгорнув активну політичну діяльність.

"Є запис телефонної розмови з радником (Президента Російської Федерації Володимира) Путіна Сергієм Глазьєвим, що доводить причетність Коровченка до анексії Криму. Ця людина співпрацювала з Росією та, по суті, брала участь у захопленні українського півострова. У 2018 році СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження за підозрою у державній зраді. Однак режим Порошенка справу призупинив. Замість того щоб опинитися у тюрмі, Сергій Коровченко зараз, сховавшись за патріотичними гаслами та вдягнувши вишиванку, намагається пробратися до Верховної Ради під крилом "Батьківщини" за одним з округів на Чернігівщині", – заявили в "Нацкорпусі".

Представники партії також зазначили, що безкарність таких політиків, як Коровченко, є наслідком бездіяльності колишнього Президента України Петра Порошенка і створеного ним режиму. Разом з тим "Нацкорпус" звернувся до новообраного Президента Володимира Зеленського з попередженням не повторювати помилок попередника.

"Безкарність Коровченка та інших посібників російської агресії в Україні – це доказ імпотенції всієї правоохоронної та судової влади часів Порошенка. Відбулася інавгурація, тому тепер звертаємося до Володимира Зеленського з вимогою вжити реальних заходів стосовно тих, хто розв’язав війну в Україні і допоміг Росії окупувати наш Крим. Ці "перевертні у вишиванках" повинні відповісти за свою зраду перед законом. Якщо Сергій Коровченко та інші агенти Путіна і за часів Зеленського не опиняться за ґратами, ми, справжні патріоти України, самі знайдемо спосіб їх покарати", – підсумували в "Нацкорпусе".