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21 травня 2019, вівторок, 19:42 221
Верховна Рада і партії 2019-05-21T19:50:14+03:00
Українські Новини
"Нацкорпус" просить Зеленського покарати та не допустити обрання до Ради нібито причетного до анексії Криму Ко

"Нацкорпус" просить Зеленського покарати та не допустити обрання до Ради нібито причетного до анексії Криму Коровченка

Сергій Коровченко. Фото: ba.org.ua
Сергій Коровченко. Фото: ba.org.ua

Представники політичної партії "Національний корпус" прокоментували інформацію про можливу участь у дострокових парламентських виборах колишнього начальника Головного управління юстиції в АР Крим, а нині – представника Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Сергія Коровченка.

Про це повідомив веб-сайт "Національний кореспондент".

У партії заявили, що Коровченко планує балотуватися до Верховної Ради України в одному з округів у Чернігівській області. Ймовірно, мова йде про одномандатний виборчий округ №210 (м. Прилуки), де протягом кількох останніх років Сергій Коровченко розгорнув активну політичну діяльність.

"Є запис телефонної розмови з радником (Президента Російської Федерації Володимира) Путіна Сергієм Глазьєвим, що доводить причетність Коровченка до анексії Криму. Ця людина співпрацювала з Росією та, по суті, брала участь у захопленні українського півострова. У 2018 році СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження за підозрою у державній зраді. Однак режим Порошенка справу призупинив. Замість того щоб опинитися у тюрмі, Сергій Коровченко зараз, сховавшись за патріотичними гаслами та вдягнувши вишиванку, намагається пробратися до Верховної Ради під крилом "Батьківщини" за одним з округів на Чернігівщині", – заявили в "Нацкорпусі".

Представники партії також зазначили, що безкарність таких політиків, як Коровченко, є наслідком бездіяльності колишнього Президента України Петра Порошенка і створеного ним режиму. Разом з тим "Нацкорпус" звернувся до новообраного Президента Володимира Зеленського з попередженням не повторювати помилок попередника.

"Безкарність Коровченка та інших посібників російської агресії в Україні – це доказ імпотенції всієї правоохоронної та судової влади часів Порошенка. Відбулася інавгурація, тому тепер звертаємося до Володимира Зеленського з вимогою вжити реальних заходів стосовно тих, хто розв’язав війну в Україні і допоміг Росії окупувати наш Крим. Ці "перевертні у вишиванках" повинні відповісти за свою зраду перед законом. Якщо Сергій Коровченко та інші агенти Путіна і за часів Зеленського не опиняться за ґратами, ми, справжні патріоти України, самі знайдемо спосіб їх покарати", – підсумували в "Нацкорпусе".

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