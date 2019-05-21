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21 травня 2019, вівторок, 19:03 88
Політика 2019-05-21T21:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака та звільнив Муженка

Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака та звільнив Муженка

Руслан Хомчак. Фото: Podrobnosti.ua
Руслан Хомчак. Фото: Podrobnosti.ua

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака замість Віктора Муженка.

Про це йдеться в указах №301 і №302, передають Українські Новини.

"Звільнити Муженка Віктора Миколайовича з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних Сил України", - сказано в указі №301.

Муженко був начальником Генштабу з липня 2014 року.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться в указі №302.

Хомчак - український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил, командувач Оперативного командування "Південь", учасник бойових дій на сході України, начальник штабу Сухопутних військ Збройних сил з 2016 року.

Раніше також повідомлялося, що з оточення під Іловайськом Донецької області у 2014 році з боєм вирвався командувач військами сектора "Б" і оперативного командування "Південь" генерал-лейтенант Руслан Хомчак з групою бійців.

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