Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака та звільнив Муженка

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака замість Віктора Муженка.

Про це йдеться в указах №301 і №302, передають Українські Новини.

"Звільнити Муженка Віктора Миколайовича з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних Сил України", - сказано в указі №301.

Муженко був начальником Генштабу з липня 2014 року.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться в указі №302.

Хомчак - український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил, командувач Оперативного командування "Південь", учасник бойових дій на сході України, начальник штабу Сухопутних військ Збройних сил з 2016 року.

Раніше також повідомлялося, що з оточення під Іловайськом Донецької області у 2014 році з боєм вирвався командувач військами сектора "Б" і оперативного командування "Південь" генерал-лейтенант Руслан Хомчак з групою бійців.