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21 травня 2019, вівторок, 18:14 11
Життя 2019-05-21T18:30:02+03:00
Українські Новини
Помер Маркіян Іващишин - засновник Мистецького об'єднання "Дзиґа" та фестивалю "Флюгери Львова"

Помер Маркіян Іващишин - засновник Мистецького об'єднання "Дзиґа" та фестивалю "Флюгери Львова"

Маркіян Іващишин. Фото: Facebook/За Чай.сом
Маркіян Іващишин. Фото: Facebook/За Чай.сом

Сьогодні, 21 травня, пішов з життя відомий львів'янин, засновник "Мистецького об’єднання "Дзиґа", громадський, політичний і культурний діяч Маркіян Іващишин. Про це повідомляє Львівська міськрада.

"Маркіян був одним з тих, завдяки яким Львів є Львовом. Біль. Співчуття друзям і близьким", — зазначив Андрій Садовий, мер Львова.

Маркіяна Іващишина поховають на Личаківському кладовищі. Точну дату прощання буде повідомлено трохи згодом.

Водночас видання Zaxid.net повідомило, що Маркіян Іващишин помер раптово на вулиці через тромб, що обірвався. Йому було 52 роки.

Його знали та шанували як реформатора та активіста Студентського братства Львова, а нещодавно стартував мультикультурний фестиваль "Флюгери Львова", який уже вісімнадцятий рік поспіль розпочинає сезон фестивалів у місті та просуває різноманітні музичні напрямки. Іващишин як організатор кожного року вносив зміни в програму фестивалю, піднімаючи культурний статус Львова на новий рівень.

Також був організатором двох фестивалів "Вивих" (Львів), арт-продюсером проектів "Вогні великого міста", "Новий Ноїв Ковчег", продюсером груп "Клуб Шанувальників Чаю", "Мертвий Півень", "Dzyga Jazz Quintet", ранніх проектів "Океану Ельзи" та Руслани ("Дзвінкий Вітер"), організатором фестивалю "Проект Є", "Слухай українське", "Гранди Мистецтва", "Метро Jazz", "Jazz Bez", одним із засновників культурологічного журналу "Четвер".

Крім того, йому належали «культові» львівські кав'ярні "Лялька", "Вавілон-20", "За кулісами", "Під Клепсидрою".

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