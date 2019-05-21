Кадри режиму Порошенка та закордонні гості не впораються із викликам, що стоять перед Зеленським, – Бойко

Депутат Верховної Ради України, засновник політичного об'єднання "Оппозіонная платформа - За життя" Юрій Бойко переконаний, що кадри "з лави запасних" режиму Петра Порошенка та залучені зарубіжні фахівці не впораються із викликами, що стоять на даний момент перед Президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на офиційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Парламентарій підкреслив, що добитися миру в Донбасі, забезпечити розвиток економіки і підвищення соцстандартів зможуть тільки професійні та відповідальні парламент і уряд. Однак на сьогоднішній день ми не побачили від нового президента жодної пропозиції з приводу кадрових призначень, не побачили його команди. "Дуже важливо зрозуміти, хто буде реалізовувати проголошені Володимиром Зеленським пріоритети. Ми впевнені, що ні кадри "з лави запасних" минулого режиму, ні запрошені гості з-за кордону з нинішніми викликами не впораються", – сказав Юрій Бойко.

"Потрібно припинити експерименти над економікою України і знущання над громадянами, які минулий режим називав "реформами". Є небезпека, що нові команди псевдоліберальних реформаторів продовжать курс на знищення медицини, освіти, науки, знову візьмуться за пенсії громадян. Почнуть експериментувати з податками і деклараціями, вивертаючи кишені українських трудящих", – зазначив опозиційний політик.

Юрій Бойко підкреслив, що команда "Опозиційної платформи - За життя" готова взяти на себе відповідальність за подолання викликів, що стоять перед країною.

"На жаль, ми не почули від нової влади пріоритетів і шляхів економічного розвитку та соціальної політики. Ситуація, в якій перебуває українська економіка, проблеми зовнішніх боргів, криза в ЖКГ, енергетичному секторі вимагає відповідального професійного підходу. Ми готові до того, щоб запропонувати українському суспільству шлях виходу з війни, злиднів і приниження. У нас є чіткий план відродження української економіки та стимулюючий пакет заходів для промисловості. Готовий пакет законопроектів, спрямованих на поліпшення умов життя українських громадян. Це стосується зниження тарифів, підвищення зарплат і пенсій, повернення пільг і т.д.", – сказав він.

Ключове, за його словами, – добитися припинення війни на сході. Саме тому потрібен "парламент миру", щоб не допустити націоналістичного реваншу. "Потрібна тверда більшість політичних сил, які налаштовані на мир і політичне врегулювання конфлікту. Країна більше не повинна опинятися в заручниках у націонал-популістів", – наголосив народний депутат.

"Дуже шкода, що ми не почули твердої позиції нової влади щодо дискримінаційного нового закону про мову, політики переписування історії, приниження гідності національних громад і російськомовних українських громадян. Ліквідація цієї дискримінації – найважливіша умова об’єднання українського суспільства і повернення довіри жителів Донбасу і всієї України, про яку так багато говорив Володимир Зеленський", – сказав Юрій Бойко.

"У нас є чітка програма дій, ми знаємо, що потрібно зробити, щоб Україна була сильною і процвітаючою, а її громадяни жили в мирі і достатку. Головне – у нас є команда, здатна все це реалізувати. Ми йдемо на вибори, щоб добитися миру, забезпечити українцям гідне життя і впевненість у завтрашньому дні. І ми обов’язково переможемо!" – резюмував засновник "Опозиційної платформи - За життя".