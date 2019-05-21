22 травня відбудеться засідання суду у справі Червоненко проти Сироїд

22 травня в Шевченківському районному суді м. Києва відбудеться судове засідання за позовом колишнього міністра транспорту України Євгена Червоненка проти віце-спікера Верховної Ради України Оксани Сироїд. Сума позову становить 1 млн гривень - у разі своєї перемоги, Червоненко планує перерахувати гроші Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Судовий позов про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди був поданий Червоненком ще в 2018 році, однак Сироїд на засідання суду не прибула.

Конфлікт між політиками виник в 2018 році під час телевізійного ефіру на каналі "112 Україна", в ході якого Сироїд і Червоненко обговорювали можливі перспективи впровадження проекту Hyperloop в Україні. Червоненко, який працював міністром транспорту в уряді Тимошенко в 2005 році, досить критично відгукнувся про доцільність такого транспорту в Україні та розкритикував роботу міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Сироїд із жорсткою критикою Омеляна не погодилася та заявила: "У країні був би Hyperloop якщо б не було таких корумпованих міністрів як Червоненко". Так само, у досить різкій формі, віце-спікер заявила, що Червоненко, коли був в минулому міністром транспорту передав структурам бізнесмена Ріната Ахметова 20 тис. залізничних вагонів.

Червоненко був вкрай обурений заявами Сироїд, класифікував їх як наклеп, і заявив, що в будь-якій цивілізованій країні подібні висловлювання вищого державного чиновника розглядалися б у суді. Червоненко нагадав, що за 8 місяців його роботи в Міністерстві транспорту, надходження до державного бюджету вперше зросли на 312%, була добудована частина автомобільної дороги "Одеса - Київ", а транзит по СНД дорівнював близько 5 млрд доларів.

За словами Червоненка, Оксана Сироїд, прийшла на інтерв'ю не підготовленою і не володіла "матчастиною", оскільки саме він почав кампанію з повернення вагонів, переданих в часи Януковича структурам Ахметова Кирпи. Всього "Укрзалізниці" під час роботи Червоненко міністром транспорту було повернуто понад 37 тис. вагонів.

Через кілька днів після телеефіру, колишній міністр транспорту подав судовий позов до Оксани Сироїд на суму 1 млн гривень. У прес-службі Червоненка заявили, що Сироїд жодного разу не з'явилася на засіданнях суду та всіляко перешкоджала справі.

Чергове засідання суду відбудеться 22 травня о 14:30 в приміщенні Шевченківського райсуду м. Києва, за адресою вул. Дегтярівська, 31-А. Суддя – Притула Наталія Григорівна.

Зазначимо, що Червоненко зобов'язався у разі задоволення позову, передати грошову компенсацію від Сироїд у розмірі 1 млн гривень онкологічному відділенню "Охматдиту".