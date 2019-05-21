ОБ закликав Зеленського економічно розблокувати Донбас

Голова фракції "Опозиційний блок" (ОБ) у Верховній Раді України Вадим Новинський вважає, що Президент Володимир Зеленський має повноваження для зняття економічної блокади з тимчасово непідконтрольних українській владі районів Донбасу.

Про це повідомило інтернет-видання LIGA.net.

"Мені здається, необхідно скасувати економічну блокаду Донбасу, непідконтрольної території. Це те, що в силах Президента зробити зараз", - заявив він.

При цьому, додав Новинський, "не треба буде рішення Верховної Ради".

Голова фракції "Опозиційного блоку" упевнений, що в разі скасування блокади всі підприємства, які перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях, будуть працювати за законами України.

"А українці, які живуть на цих територіях, будуть отримувати зарплату в гривнях, а не в рублях", - уточнив Новинський.

Блокада окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася на початку 2017 року. Раніше перший Президент Леонід Кравчук також пропонував Зеленському зняти блокаду - але з аннекстированного Росією Криму.