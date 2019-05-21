Київстар та Міністерство освіти і науки назвали переможців Фестивалю інновацій

16 травня 2019 року Київстар та Міністерство освіти і науки серед 20 команд-фіналістів конкурсу технологічних стартапів визначили переможця, який отримає головний приз – 100 000 грн на розвиток конкурсного проекту. Призовий фонд для заохочення переможця надав Київстар.

Першість отримав проект CamTouch. Цей молодий стартап створив портативний пристрій, що дозволяє будь-який проектор або монітор перетворити на інтерактивну дошку.

Використовуючи спеціальні стилуси, користувач може керувати проектором, наче великим сенсорним екраном, малювати та робити нотатки, а також навчати і наочно демонструвати презентаційні матеріали для великої аудиторії. CamTouch створено саме як доступну альтернативу вартісній інтерактивній дошці.

"Київстар уже вдруге підтримує Всеукраїнський фестиваль інновацій. Ми розуміємо, наскільки важливодавати молоді шанс випробувати себе, отримати досвід спілкування з експертами та презентації своїх ідей на широкий загал – це перший крок до дорослого підприємницького життя", - говорить Євген Кражан, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар.

У день презентації проектів гостям фестивалю були представлені усі роботи конкурсантів. Серед них – акустична система спостереження, засіб неінвазійного вимірювання глюкози у крові, оптичний інфрачервоний томографдля діагностики молочної залози, мобільна комбінована фотоелектрична/вітрова електростанція, сонячний опріснювач води та багато інших цікавих новаторських розробок.

"Треба розуміти, що перед нами стоїть один дуже великий виклик. Інколи між тим, який потенціал ти маєш, і до того, щоб втілити його у життя, лежить прірва. Щоб цю прірву подолати, потрібно мати партнерів. Тут, на цьому фестивалі, зібралася дуже хороша компанія з інноваторів, бізнесу та представників влади. Тому учасники мають не тільки конкурувати один з одним, а й знайти це партнерство, яке допоможе потім реалізуватися. Основна мета фестивалю – об’єднати всіх учасників навколо спільного успіху", – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Нагадаємо, Київстар вже другий рік поспіль є генеральним партнером заходу. Минулого року всі переможці конкурсу стартапів отримали грошові нагороди на розвиток проектів від Київстар. Детальніше можна переглянути тут. Цього рокукомпанія не лише надала призовий фонд, а й долучила своїх співробітників до експертної оцінки конкурсних робіт. Учасники отримували фахові консультації щодо вдосконалення своїх проектів.

Окрім співпраці з Міністерством освіти і науки, Київстар реалізує також низку інших спільних проектів із різними органами державної влади. Наприклад, із Національною поліцією України – проект "Пошукдітей", із Міністерством закордонних справ України – проект SMS-інформування українців у надзвичайних ситуаціях за кордоном, із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України – проект розвитку інфраструктури міст та сфери туризму, із Міністерством інформаційної політики та Державною службою України – проект сповіщення населення про надзвичайні ситуації, тощо.