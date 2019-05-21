підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гнатюк
21 травня 2019, вівторок, 15:18 150
Економіка 2019-05-21T16:00:02+03:00
Українські Новини
Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гн

Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гнатюк

Електроенергія (ілюстрація). Фото: soloway.org.ua
Електроенергія (ілюстрація). Фото: soloway.org.ua

Директор Державного підприємства (ДП) "Енергоринок" Юрій Гнатюк під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявив про готовність виконати всі вимоги, що необхідні для своєчасного запуску оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

"Сьогодні я хотів би сказати, що на нас (ДП "Енергоринок") лежить відповідальність за виконання умов закону ("Про ринок електроенергії"), і ми їх виконаємо. Програмні комплекси ми запустимо. Технічні нюанси – перші на черзі з нашими імпортерами, з НЕК "Укренерго", я сподіваюся, ми їх вирішимо до призначеної дати 1 липня", - зазначив Гнатюк.

На його думку, 2 роки на запуск нової моделі ринку електроенергії, які мала Україна, - жорсткі умови, вони стимулювали до напруженої роботи. "Два роки – це рекорд Гіннеса. Такого не було ніде. Мало того, ми вже пройшли перший етап - це роздрібний ринок", - зазначив директор "Енергоринку".

Він висловив надію, що інші учасники ринку також будуть готові до чергового етапу енергореформи, яка стартує з 1 липня 2019 року, що передбачено законом "Про ринок електроенергії".

Нагадаємо, відповідно до зобов'язань перед Європейським енергоспівтовариством Україна має імплементувати положення Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС), мета якого провести лібералізацію ринку електроенергії та стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію та появу нових учасників ринку.

Як раніше повідомлялося, на думку колишнього міністра енергетики, енергоексперта Івана Плачківа, суб'єкти енергоринку готові до відкриття роздрібного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, і відкладати впровадження реформи не можна.

Більше новин про: Електроенергія Енергоринок Новий ринок електроенергії Юрій Гнатюк

Архів
Новини
ОБ закликав Зеленського економічно розблокувати Донбас 16:01
Київстар та Міністерство освіти і науки назвали переможців Фестивалю інновацій 15:36 Прес-реліз
СБУ оголосила в розшук керівника "Ужгородського турбогазу" Качура 15:25
В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м 15:21
Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гнатюк 15:18
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Український бізнес подолає політичну турбулентність, – Шимків 10:25
більше новин
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok