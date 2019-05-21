Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гнатюк

Директор Державного підприємства (ДП) "Енергоринок" Юрій Гнатюк під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявив про готовність виконати всі вимоги, що необхідні для своєчасного запуску оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

"Сьогодні я хотів би сказати, що на нас (ДП "Енергоринок") лежить відповідальність за виконання умов закону ("Про ринок електроенергії"), і ми їх виконаємо. Програмні комплекси ми запустимо. Технічні нюанси – перші на черзі з нашими імпортерами, з НЕК "Укренерго", я сподіваюся, ми їх вирішимо до призначеної дати 1 липня", - зазначив Гнатюк.

На його думку, 2 роки на запуск нової моделі ринку електроенергії, які мала Україна, - жорсткі умови, вони стимулювали до напруженої роботи. "Два роки – це рекорд Гіннеса. Такого не було ніде. Мало того, ми вже пройшли перший етап - це роздрібний ринок", - зазначив директор "Енергоринку".

Він висловив надію, що інші учасники ринку також будуть готові до чергового етапу енергореформи, яка стартує з 1 липня 2019 року, що передбачено законом "Про ринок електроенергії".

Нагадаємо, відповідно до зобов'язань перед Європейським енергоспівтовариством Україна має імплементувати положення Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС), мета якого провести лібералізацію ринку електроенергії та стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію та появу нових учасників ринку.

Як раніше повідомлялося, на думку колишнього міністра енергетики, енергоексперта Івана Плачківа, суб'єкти енергоринку готові до відкриття роздрібного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, і відкладати впровадження реформи не можна.