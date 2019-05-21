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21 травня 2019, вівторок, 15:25 28
Політика 2019-05-21T15:28:18+03:00
Українські Новини
СБУ оголосила в розшук керівника "Ужгородського турбогазу" Качура

СБУ оголосила в розшук керівника "Ужгородського турбогазу" Качура

Служба безпеки України оголосила в розшук керівника компанії "Ужгородський турбогаз", колишнього депутата Закарпатської обласної ради Михайла Качура.

Інформацію про розшук опубліковано на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначено, що екс-депутату оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід Качура не обирався.

Він зник із поля зору правоохоронців 21 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, у березні поліція затримала оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у вбивстві 5 осіб громадянина Росії в Харківській області.

Нацполіція досі шукає свідків вбивства журналіста Шеремета для їх допиту.

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