Керівник обласної ДАБІ зриває роботу відомства в Одесі

Через бездіяльність Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Одеській області - 91 проблемний об'єкт Одеси так й не пройшов перевірку регулятора. Починаючи з 1 жовтня 2018 року регулятор не відповів на 72% запитів мерії. Після ініційованої нею перевірки - директор департаменту Василь Буюклі пішов на лікарняний.

Про це повідомило інтернет-видання "Думская".

"На жаль, обласний орган контролю у сфері містобудування за останні 7 місяців значно зменшив ефективність своєї роботи в порівнянні з минулим періодом. З 1 жовтня 2018 року Управління держархбудконтролю Одеської міської ради направило до обласної ДАБК 127 листів. З них ми отримали конструктивну відповідь лише на 28% звернень. Іншими словами, 91 об'єкт на території нашого міста залишився неперевіреним через ДАБК в Одеській області, до якого Одеська мерія ніякого відношення не має!" – написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook виконуючий обов'язки голови держархбудконтролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

Авдєєв також зазначив, що до зміни керівництва обласного ДАБІ 1 жовтня 2018 року Управління міськради отримувало оперативну реакцію в середньому в 77% випадків, проти 28% на даний час.

Відзначимо, що раніше 17 травня в обласному ДАБІ розгорівся скандал: через неможливість співпрацювати з новим головою Василем Буюклі з відомства звільнилося 16 інспекторів. Як повідомило видання "Думская", після масового відтоку кадрів – обласна ДАБІ втратила можливості виконувати свої прямі обов'язки.

Після апаратної наради 20 травня, на якій була представлена дана інформація, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що бажає найближчим часом особисто зустрітися з головою обласної ДАБІ Василем Буюклі.

"Як тільки він одужає та прийде на роботу, скажіть, що я бажав би з ним зустрітися. Я не можу його викликати, оскільки він не з нашої структури. Але я проявляю ініціативу для того, щоб все-таки вислухати його. Якщо треба до нього приїхати – я приїду до нього. Для того, щоб в Одесі був мир, спокій і порядок, і я для того, щоб не було свавілля в будівельній сфері я приїду до нього", – сказав Труханов.