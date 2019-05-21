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21 травня 2019, вівторок, 14:27 379 Відео
Суспільство 2019-05-21T16:00:03+03:00
Українські Новини
У Рівненській області тривають церковні баталії в стилі дев'яностих, - ЗМІ

У Рівненській області тривають церковні баталії в стилі дев'яностих, - ЗМІ

Українська православна церква заявляє про захоплення своїх храмів Рівненської єпархії, і переслідуванні священиків з боку прихильників Православної церкви України. Про це повідомляється в сюжеті телеканалу НАШ.Максі-ТВ.

За словами протоієрея Віктора, дії відбуваються по рейдерській  схемі. До злочинів проти УПЦ приєднуються не тільки прихильники новоствореної церкви. Активно підтримує ПЦУ і місцева влада. Саме її руками чиниться сильний тиск. У свою чергу, представники влади в своїх діях проблем не бачать.

"На наші звернення обласна адміністрації уваги не звертає, підігруючи конкретно одній релігійній організації в Рівненській області та здійснюється перереєстрація статутів. Далі привозять активістів, які ріжуть замки, захоплюють храми і б'ють віруючих. Ми зверталися в поліцію, але нам навіть відмовляють в реєстрації кримінальну справи", - розповів протоієрей.

Так само, як запевняють священики, новою формою тиску в регіоні стала фабрикація справ з боку СБУ. Проводяться допити священнослужителів з метою тиску.

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