22.05.19 16:00 Презентація міжнародного фестивалю стилю "РетроФест"

22 травня 2019 року, о 16:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться презентація міжнародного фестивалю стилю "РетроФест", який відбудеться у Кам’янці-Подільському.

Прес-конференція "РетроФесту" традиційно буде нестандартною і яскравою. Окрасою зали стане модель Citroen 2CV - автомобільного символу фестивалю, який обов’язково знайде своє місце серед кращих старовинних машин заходу. Проте це далеко не найстаріший транспортний засіб свята.

На прес-конференції ви дізнаєтеся про найбільш неочікувані й дорогі ретроавтомобілі, які вдалося знайти для "РетроФесту". Крім цього, оприлюднять зміни в організації проведення ретро-ралі "Від фортеці до фортеці" й оголосять ексклюзивних учасників, які прибудуть для участі в змаганнях із-за кордону.

Атмосфера затишку й тепла на зустрічі сприятиме найповнішому розкриттю теми цьогорічного заходу - "Велика авто7'я зустрічається на "РетроФесті".

Організатори розкажуть про наймолодших учасників #RetroKidsShow, конкурс для домашніх тварин #МійСтильнийДруг і кулінарні змагання "Бабусин рецепт млинців".

Саме 22 травня на прес-конференції оголосять результати дослідження — які домашні смаколики найбільше люблять у міцних українських родинах.

"РетроФест" - це неймовірний фестиваль, на якому можна побачити мальовничі краєвиди, раритетні автівки і, звісно, ж вишуканий одяг. Саме стиль є однією з основних родзинок кожного нашого свята, тому кращі дизайнери та стилісти дадуть на прес-конференції декілька лайф-хаків — розкажуть, як обрати одяг і прикраси, що 10 років не виходитимуть із моди, як за вартістю квитка в кіно одягнутися стильно та як правильно вибрати прикраси для найдорожчих.

Справжній фурор викличе поява на прес-конференції виконавців відомого хіта "Добрий ранок, Україно" гурту "Нумер 482". Вони обіцяють розказати про творчі плани і головні сюрпризи, які покажуть на "РетроФесті" в Кам’янці-Подільському.

А Марієтта Вейс, чиїм голосом звідусіль звучить фестивальний хіт, розкаже, яка музика найкраще впливає на розвиток дітей і покращення стосунків у сім’ї.

Учасники зустрічі:

Олена Дика, організатор й засновник "РетроФесту";

організатор й засновник "РетроФесту"; Наталія Мієдінова, режисер фестивалю Мari Simmon - куратор #RetroKidsShow та #МійСтильнийДруг;

режисер фестивалю Мari Simmon - куратор #RetroKidsShow та #МійСтильнийДруг; Кирилець Юлія та Кваченко Марія, організатори модного дефіле у стилі 1920-1970 років;

організатори модного дефіле у стилі 1920-1970 років; Юлія Скоробогач, модератор, керівник Молодіжного прес-центру фестивалю.

Аккредитація журналістів: 067 4573104, anfedotova@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.