Поліція встановлює осіб, що кинули гранату в будинок бізнесмена в Рівному

Поліція встановлює осіб, що кинули гранату РГД-5 в будинок 45-річного бізнесмена Олега Каштана в Рівному. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.\r\n"Рівненські поліцейські встановлюють осіб, які кинули гранату на дах будинку приватного підприємця", - повідомив він.\r\nВ поліцію 21 травня близько 1:20 надійшло повідомлення про вибух на території приватного будинку на вулиці Бориса Степанишина в Рівному.\r\n\r\nСлідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомий кинув вибуховий пристрій на дах будинку, який належить 45-річному бізнесменові.\r\nВ результаті вибуху було пошкоджено дах.\r\nГУ НП в Рівненській області\r\nНа момент інциденту в приміщенні, крім господаря знаходилися ще чотири людини.\r\nНіхто з них не постраждав.\r\nВ ході проведення огляду місця події працівники вибухотехнічного відділу виявили численні металеві уламки неправильної геометричної форми на даху будинку, сходах і прилеглої території.\r\nЗа попередньою інформацією, вибухнула граната РГД-5.\r\nЗа даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.\r\nПоліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.\r\nКаштан є відомим у Рівному забудовником.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, автомобіль BMW був пошкоджений в результаті вибуху прикріпленою до нього вибухівки в середу, 15 травня, на вул. Трускавецької у Львові. Підірваний автомобіль BMW X6 належить засновнику та директору девелоперської компанії "Парус Development" Олегу Манзию.