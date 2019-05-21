Поліція встановлює осіб, що кинули гранату в будинок бізнесмена в Рівному

Поліція встановлює осіб, що кинули гранату РГД-5 в будинок 45-річного бізнесмена Олега Каштана в Рівному. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

"Рівненські поліцейські встановлюють осіб, які кинули гранату на дах будинку приватного підприємця", - повідомив він.

В поліцію 21 травня близько 1:20 надійшло повідомлення про вибух на території приватного будинку на вулиці Бориса Степанишина в Рівному.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомий кинув вибуховий пристрій на дах будинку, який належить 45-річному бізнесменові.

В результаті вибуху було пошкоджено дах.

ГУ НП в Рівненській області

На момент інциденту в приміщенні, крім господаря знаходилися ще чотири людини.

Ніхто з них не постраждав.

В ході проведення огляду місця події працівники вибухотехнічного відділу виявили численні металеві уламки неправильної геометричної форми на даху будинку, сходах і прилеглої території.

За попередньою інформацією, вибухнула граната РГД-5.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Каштан є відомим у Рівному забудовником.

Як повідомляли Українські Новини, автомобіль BMW був пошкоджений в результаті вибуху прикріпленою до нього вибухівки в середу, 15 травня, на вул. Трускавецької у Львові. Підірваний автомобіль BMW X6 належить засновнику та директору девелоперської компанії "Парус Development" Олегу Манзию.