Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час країна рухалася вперед, - Володимир Кличко про інавгурацію

Легенда світового боксу, екс-чемпіон світу Володимир Кличко побажав Володимиру Зеленському удачі в управлінні державою.

Про це Володимир Кличко написав в соціальній мережі Twitter, інформує портал kiev.klichko.org.

"Відбулася інавгурація нового Президента України Володимира Зеленського. Бажаю Вам удачі в управлінні нашою державою та в гідному представленні її. Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час наша країна розвивалася та рухалася вперед. І повинні робити тільки те, що є найкращим для українського народу, показуючи приклад успішних змін", - відзначив Володимир Кличко.