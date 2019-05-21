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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 травня 2019, вівторок, 12:43 461
Президент 2019-05-22T12:15:09+03:00
Українські Новини
Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час країна рухалася вперед, - Володимир Кличко про інавгурацію

Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час країна рухалася вперед, - Володимир Кличко про інавгурацію

Легенда світового боксу, екс-чемпіон світу Володимир Кличко побажав Володимиру Зеленському удачі в управлінні державою.

Про це Володимир Кличко написав в соціальній мережі Twitter, інформує портал  kiev.klichko.org.

"Відбулася інавгурація нового Президента України Володимира Зеленського. Бажаю Вам удачі в управлінні   нашою державою та в гідному представленні її. Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час наша країна розвивалася та рухалася вперед. І повинні робити тільки те, що є найкращим для українського народу, показуючи приклад успішних змін", - відзначив Володимир Кличко.

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