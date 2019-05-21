У день 50-річчя Георгія Гонгадзе НСЖУ вимагає знайти і засудити замовників його вбивства

"Встановити і притягнути до відповідальності замовників жорстокого убивства засновника і першого головного редактора "Української правди" обіцяли всі глави держави й керівники МВС та Генпрокуратури. Але досі цього не зроблено". Про це йдеться в матеріалі, розміщеному на портал НСЖУ.

Національна спілка журналістів України від перших днів зникнення Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року вимагала від правоохоронців спеціальної уваги до розшуку опозиційного журналіста, а після підтвердження факту його смерті - справедливого розслідування. Уже в жовтні 2000-го НСЖУ домоглася призначення спеціальних парламентських слухань з питань свободи слова. Ці слухання у січні 2001 року починалися саме з фрази Георгія - "Мені сумно", яку цитував голова творчої спілки Ігор Лубченко. Він наголосив, що свободи слова в країні немає, а атаки на пресу й убивства журналістів та нерозлідуваність злочинів є на ділі "оголошенням війни всій пресі".

А через рік після зникнення Гонгадзе на будівлі НСЖУ відкрито меморіальну дошку пам'яті журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків.

Цього дня Національна спілка журналістів України повторює свій заклик до керівників правоохоронних відомств, до влади, до політиків: зробіть професію журналіста в Україні безпечнішою! Зупиніть безкарність! Публічно відзвітуйте про розслідування резонансних злочинів проти журналістів!

З нашою позицією солідарні й партнери - Міжнародна та Європейська федерації журналістів.

"Минуло 18 років, а в Україні досі ставлять запитання щодо вбивства Георгія Гонгадзе. Ми відмовляємося забувати і відпускати цю справу, вона для нас важлива", - наголошує помічник генерального секретаря Міжнародної федерації журналістів Олівер Мані-Керл.