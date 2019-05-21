Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун полетіла в Женеву в рамках робочої поїздки.Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.За його словами, в. о. міністра в день інавгурації здійснила робочу поїздку в Женеву.20 травня ряд ЗМІ опублікував відео, на якому Супрун після інавгурації Президента Володимира Зеленського проходить реєстрацію на рейс в аеропорту Бориспіль.У той же час на офіційній сторінці Моз в соціальній мережі Facebook сказано, що Моз працює в штатному режимі.Як повідомляли Українські Новини, Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має намір продовжити працювати на своїй посаді.