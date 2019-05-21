Політичні події в Україні 20 травня поміняли макроекономічний прогноз-2019 зі "стабільного" на "ризик зриву макроекономічної стабільності у країні"

Объявление о роспуске парламента, прозвучавшее во время инаугурационной речи Президента Украины Владимира Зеленского, и последовавшее за ним объявление об отставке Правительства Владимира Гройсмана в течение одного дня, 20 мая, вынуждает к пересмотру прежнего прогноза состояния макроэкономической стабильности экономики Украины, который ранее оценивался как "стабильный" с возможным замедлением темпов роста до "негативного" и "кризисного" для макро-стабильности краткосрочной перспективе (до конца 2019 года).

Про це повідомляється в експрес-релізі незалежної групи макроекономічного аналізу й прогнозу Ukraine Economic Outlook.

Фактори, які здатні істотно вплинути (і вже впливають після подій 20 травня) на обслуговування (перспективи рефінансування виплат) зовнішнього боргу, стан золотовалютних резервів, приплив експортної виручки в країну, ділову активність, стабільність банківської системи і вкладів населення в банках, бюджетних і податкових надходжень, а також ризики девальвації курсу гривні до кінця року:

Фактори ризику в обслуговуванні (і рефінансуванні) зовнішніх виплат і зменшення золотовалютних резервів.

Україна увійшла в 2019 рік з рекордним в своїй історії графіком зобов'язань по зовнішніх виплат в розмірі 6,3 млрд. дол. (І 9 млрд валютного боргу, якщо врахувати виплати уряду за валютними ОВДП). Згідно з попереднім прогнозом баланс зовнішніх виплат і залучень в поточному році повинен був скласти мінус 2,7 млрд доларів, що при зростанні валютної виручки, інвестицій і трансфертів трудових мігрантів мав звести баланс країни до показників 0 - +1,5 млрд. доларів, що не повинно було позначитися на курсовій стабільності при чистий приплив валюти.

Однак, що відбулася 20 травня відставка уряду робить неможливим отримання траншу в 1,3 млрд дол. в травні-червні і в 1,3 млрд дол. восени поточного року.

З отриманням грошей від МВФ тісно пов'язані (є "пов'язаною умовою" за кредитними договорами) отримання 500 млн євро від макрофінансової допомоги від Євросоюзу та 1 млрд дол. у вигляді двох траншів від Світового банку.

І, зрозуміло, стає абсолютно неможливим (навіть під прибутковість на рівні перед-дефолтних країн) залучення 2 млрд доларів Мінфіном України на ринку єврооблігацій.

Разом, фактор недофінансування зовнішніх виплат, який в поточному році повинен був дорівнювати нулю має ризик виникнення дефіциту на рівні 5-7 млрд дол., єдиним джерелом компенсації яких можуть виступати золотовалютні резерви Національного банку України.

Фактор ризику "газової блокади" України з боку РФ і сценарії протидії цій блокаді.

В кінці 2019 року закінчується термін дії Договору між Україною і РФ "Про транзит газу", після закінчення якого РФ (по ряду непрямих ознак), готується тотально відмовитися від транзиту газу через територію України. Для цього "Газпром" в 2018-19 роках штучно наростив обсяги прокачування газу в Європу, але виключно з метою наповнити "своїм" газом Хаубгартен і інші європейські газові сховища і зменшити рівень "прокачування" через українську ГТК "до нуля" з 2020 року. Це не новий ризик - він описаний усіма європейськими агентствами ще на початку року. І єдиним способом протистояти "повного відключення газу з боку РФ" є закачування необхідного обсягу газу в сховища в Україні. При мінімально необхідних 22 млрд куб. м. проти 8 млрд куб. м. наявних, мова йде про необхідність закачування 16 млрд куб. м. газу за літній сезон (травень-вересень), що при поточних ринкових цінах становить 3,2 млрд доларів додаткових валютних витрат держави в літній період. (При цьому коштів кредитної лінії НАК "Нафтогазу" в 500 млн дол. На закачування газу на зимовий період буде явно недостатньо для попередження цього ризику).

Це породжує не тільки ризики недоліки валютних коштів держави і / або курсового ризику в літній період, а й створює соціально-політичний ризик більш високого порядку: якщо газу в сховищах не вистачить на роботу системи в умовах повного "реверсу" наступної зими, це реально породить ризик "замерзання" міст-мільйонників в Україні, не кажучи вже про зупинку без газу важкої промисловості. (З усіма наслідками, що випливають для економічного зростання в Україні і ВВП 2020).

Фактор ризику "паніки" на ринку нерезидентів-власників українських ОВДП

Близько 4 млрд доларів становить еквівалент ринку внутрішнього ринку позик в ОВДП. Близько 1,7 млрд доларів в ньому займають вкладення нерезидентів ( "портфельних інвесторів" в українські урядові цінні папери). "Сигнал" про нестабільність (не кажучи вже "відставку") уряду, здатний зіграти роль "сніжної грудки" і змусити їх "достроково закривати позиції". Що може чинити додатковий вплив на баланс попиту / пропозиції на валютному ринку додаткових 1,7 млрд. Доларів в травні-червні-липні, що, зрозуміло, не входило до сих пір в плани регулятора.

Фактор втрати золотовалютних резервів і стабільності курсу гривні до кінця 2019 року.

Україна увійшла в 2019 рік підвищених макроекономічних ризиків, політичної турбулентності і загроз, пов'язаних з необхідністю рефінансування виплат за зовнішнім боргом з повним розумінням джерел і запасів надходження валюти в країну. Згідно січневого прогнозу нашої Ukraine Economic Outlook, не дивлячись на рекордні виплати в поточному році прогноз економічного розвитку повинен був принести країні 1, -1,7 млрд доларів переважання надходження іноземної валюти над її витратами з резервів по "помірно-песимістичним" сценарієм.

Ризики, що виникли протягом всього лише одного дня (20 травня 2019 року) до нашого превеликий жаль, повністю спростовують наш попередній прогноз, перетворюючи його на протилежний: недонадходження 2,6 млрд дол. Від МВФ, 1,0 млрд від Світового банку, 0,5 млрд євро від ЄС, дефіцит в 3,2 млрд дол. на закачування газу, ризик "виходу" портфельних інвесторів на 1,7 млрд дол. до кінця року їх гривневих ОВДП і протягом травня-червня-липня-серпня - створюють "додатковий навіс" над курсовою стабільністю або ризик обвалу курсу гривні на увазі дисбалансу попиту / пропозиції ін дивною валюти на 5-7 млрд доларів на рік. І це чи сума втрати резервів Національного банку до кінця року або втрата курсової стабільності, якої ще тиждень тому нічого не загрожувало.

Ризик втрати бюджетних надходжень.

Незважаючи на те, що бюджети попередніх двох років (2017-2018) на увазі недоліком макроекономічного прогнозування (недооцінки рівня інфляції), були зведені з балансом в 60-100 морд гривень (фактичного виконання проти "плану"), бюджет поточного (2019 роки) , був виконаний в першому кварталі переважно за рахунок перерахування прибутку НБУ на 47 млрд грн і авансових сплат ряду податків, завдяки чому бюджет вдалося за перший квартал виконати на 93% від плану.

У разі розгортання негативних трендів, описаних в пп. 1.-4., вже в червні-липні виникне проблема своєчасної виплати заробітних плат бюджетникам. Що стане ще одним істотним симптомом "не дружньої" передачі влади в країні.

Без урахування "фактора 20 травня"

Україна представляла з себе Східно-європейська держава, де зростання "доларового ВВП" перевищив 46% за останні 3 роки. А рівень середніх зарплат зріс з 170 до 400 доларів в еквіваленті за останні три роки.

Україна ставала прогнозовано провідною країною промислового аутсорсингу для країн Західної Європи (з огляду на наявність Зони Вільної торгівлі з ЄС і більш м'які, в порівнянні з Європою, умови оподаткування і умови оплати праці) - Україна по-факту перетворювалася в "новий Китай" для Євросоюзу - з 2015 року на території країни було відкрито понад 600 нових виробництв, орієнтованих на експорт в ЄС.

За статистикою першого кварталу 2019 року експорт в країни ЄС вперше в історії України перевищив експорт в РФ.

Платіжний баланс країни, не дивлячись на рекордні в історії країни зовнішні виплати, зберігався на позитивному рівні, що обіцяло країні збереження макроекономічної стабільності і "нульові" курсові ризики на поточний рік.

Додаткові ризики і їх "компенсатори".

Наша група не вважає всі вищеописані ризики "безумовними" і "очевидними". І хоча всі описані фактори ризиків мають всі підстави для реалізації, ми, поки, все ж, допускаємо сценарій, при якому Україна зберіг макроекономічну стабільність в поточному 2019 році.

По-перше, резерви НБУ становлять 20,5 млрд. доларів. І, не дивлячись на реальні ризики розриву програми співпраці з МВФ, навіть якщо це відбудеться, резерви НБУ до кінця 2019 року становитимуть всього лише 13-15 млрд доларів замість 20-ти, що буде, безумовно, негативним сигналом для інвесторів, але ні в жодному разі не буде підставою для т. н. крос-дефолту.

У той же час викликає серйозне занепокоєння ігнорування "новою адміністрацією" президента Зеленського "сигналів" від "адміністрації Трампа" щодо не бажаних персоналій в оточенні нового українського Президента. З огляду на навіть формальний фактор надання зовнішній позик України під 1,6% під гарантії Держказначейства США (проти комерційних ставок на ринку позик для України під 8-9% річних, ігнорування сигналів, що посилаються безпосередньо з Вашингтона "новою українською адміністрацією" є не тільки абсурдним, але і не дружнім по відношенню до основного Стратегічного партнеру України. Навіть якщо не брати до уваги інші аспекти, торкаючись лише економічного.

У той же час, для повноти макроекономічного аналізу, ми зобов'язані вказати на "компенсатори", які будуть "працювати" проти всіх перерахованих вище трендів:

- в Україні зберігається позитивний приплив валюти, який базується на попередніх (за останні три роки) нарощування темпів експорту.

- в Україні продовжує зростати кількість валюти, яку перераховують з-з кордону трудові мігранти (з 12 до 14 млрд. дол. в цьому році, згідно з прогнозом), що виступає додатковою страховкою курсової стабільності в країні не дивлячись на показники торгового балансу ("негативного" за прогнозом на 5 млрд. дол.)

- в зв'язку з оголошенням "дострокових виборів", Україна отримає додатковий "приплив" іноземної валюти з офшорів на витрати, пов'язані з майбутніми "достроковими" виборами в розмірі 1,5-2,5 млрд. Доларів в найближчі два місяці, що "підтримає "курс гривні на поточному рівні, мінімізуючи курсові ризики девальвації до кінця липня.

Резюме і сценарний курсовий прогноз до кінця 2019 року.

Політичні події "20 травня" (розпуск парламенту і відставка уряду) безумовно є факторами макроекономічної дестабілізації в країні. Вони ставлять під загрозу отримання траншів кредитів МВФ та інших джерел зовнішнього фінансування (Світовий банк, європозики) влітку 2019 року. Однак на увазі інерційного тренда позитивних тенденцій економічного зростання, існуючих в країні (зростання експорту, трансферти від трудових мігрантів, гроші на вибори), курс гривні може зберегти в червні-липні тенденцію не тільки до стабільності, а й до зміцнення.

Однак ми бачимо більш ніж значні ризики зміни цієї тенденції до серпня-вересня, коли уряд не зможе отримати на ринку планувався Європозика в 2 млрд євро і змушена буде погасити кошти нерезидентів, інвестовані у внутрішні ОВДП.

Разом з сезонним попитом імпортерів на іноземну валюту це здатне буде привести до "зламу" курсової тенденції вже в серпні-вересні. І в України залишиться лише два вибори: або різка девальвація гривні, або втрата резервів НБУ, яка триватиме до кінця 2019 року.

У червні-липні ми прогнозуємо (з урахуванням всіх факторів) збереження курсу гривні в коридорі 25,5 - 27,0 грн/дол.

А з початком серпнево-вересневої девальвації курс гривні може послабитися до 28,5-30,0 грн/дол.

Хоча, ще раз повторимося, багато чого буде залежати від збереження незалежності Національного банку від політичного впливу керівництва країни. Якщо незалежність центрального банку буде збережена, це дасть великі шанси на відновлення програми співпраці з МВФ в кінці осені поточного року і утримання країни від тих негативних екстерналій, які описані в розділі курсових ризиків.

Якщо ж новообрана "адміністрація" вирішить вторгнутися в діяльність центрального банку країни після "бліцкригу" "20 травня" з повалення уряду і парламенту, з тим, щоб взяти діяльність регулятора під політичний контроль перемогла на виборах бізнес-групи, події можуть почати розвиватися за критичним сценарієм фінансової дестабілізації, включаючи різке зростання курсу долара і початок масштабного відтоку вкладів населення з банків країни за сценарієм 2014 року.