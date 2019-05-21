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  • Зеленський хоче продовжити політику Порошенка щодо посилення антиросійських санкцій Зеленський хоче продовжити політику Порошенка щодо посилення антиросійських санкцій
21 травня 2019, вівторок, 11:03 409
Президент 2019-05-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче продовжити політику Порошенка щодо посилення антиросійських санкцій Зеленський хоче продовжити

Зеленський хоче продовжити політику Порошенка щодо посилення антиросійських санкцій Зеленський хоче продовжити політику Порошенка щодо посилення антиросійських санкцій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.

Співрозмовники обговорили широке коло питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також протидії агресії Кремля на Донбасі, перспективи деокупацію Криму, проведення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія щодо підготовки до укладення газового контракту, передає прес-служба глави держави.

"Як президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії в рамках переговорного процесу між Україною, ЄС і РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу через Україну після 2019 року. Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄС в питанні протидії реалізації будівництва газопроводу "Північний потік-2", - підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що хотів би бачити Україну справжньою, а головне - цінною і рівноправною країною серед інших країн Європейського Союзу.

Він підкреслив, що зараз перед нашою державою стоїть кілька викликів, головним з яких є закінчення війни на Донбасі.

Володимир Зеленський відзначив важливість посилення санкцій проти країни-агресора - Росії.

"Посилення санкцій щодо Російської Федерації через агресію - це наша дійсно велика надія. Я сподіваюся, що список санкцій тиск з боку ЄС буде продовжуватися. Для нас це дуже важливо - не на словах. Це життєво важливо для України і тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна сподівається на продовження співпраці з Євросоюзом. Він зазначив, що для цього українська сторона готова проводити додаткові зустрічі.

"Щоб Європейський Союз знав і не сумнівався, що Україна готова йти правильними, чесними кроками в ЄС", - додав Володимир Зеленський.

Зі свого боку віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах і вступом на посаду.

Він також зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України. Крім цього, Марош Шефчович побажав президенту України успіхів в роботі.

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