22.05.19 11:00 Брифінг: "Негативне висвітлення та ігнорування реформ – виборча технологія"

22 травня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться брифінг в межах круглого столу "Барометр реформ: медіаграмотність для прес-служб органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій та ЗМІ".

На брифінгу медіаексперт Олександр Чекмишев, доктор наук із соціальних комунікацій, керівник моніторингових проектів Асоціації "Спільний простір" оприлюднить дані про те, як місцеві медіа висвітлювали реформи у 2018-2019 роках (результати моніторингу регіональних медіа та анкетування місцевих лідерів думок), і як це вплинуло на перебіг президентських виборів.

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