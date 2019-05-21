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21 травня 2019, вівторок, 10:51 40
Економіка 2019-05-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
Борщовий набір овочів подорожчав на чверть у квітні

Борщовий набір овочів подорожчав на чверть у квітні

Борщ. Фото: foodandmood.com.ua
Борщ. Фото: foodandmood.com.ua

У квітні середні споживчі ціни на овочі борщового набору підвищилися на 25%, або на 17,32 гривні, до 87,26 гривні/кг порівняно з березнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільше подорожчала білокачанна капуста, ціни на яку зросли на 44%, або на 7,51 гривні/кг, до 24,77 гривні/кг.

Вартість цибулі зросла на 29% до 23,96 гривні/кг.

Ціни на картоплю зросли на 5,6% до 10,73 гривні/кг, буряк - на 16,8% до 14,72 гривні/кг.

При цьому морква виросла в ціні на 14,6% до 13,08 гривні/кг.

У березні середні споживчі ціни на цю продукцію були такими: картопля - 10,16 гривні/кг, капуста - 17,26 гривні/кг; буряк - 12,6 гривні/кг, цибуля - 18,51 гривні/кг; морква - 11,41 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, овочевий кошик за рік подорожчав на 37%, і його вартість становила 74,3 грн проти 54,4 грн в минулому році (з додаванням яблук).

Ціна піднялася на всі 47%, і вартість кошика на 1 березня 2019 становила 77,5 грн, тоді як рік тому він коштував 52,7 грн.

Крім того, у квітні сало подешевшало майже на гривню.

У свою чергу у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%.

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