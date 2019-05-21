Борщовий набір овочів подорожчав на чверть у квітні

У квітні середні споживчі ціни на овочі борщового набору підвищилися на 25%, або на 17,32 гривні, до 87,26 гривні\/кг порівняно з березнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайбільше подорожчала білокачанна капуста, ціни на яку зросли на 44%, або на 7,51 гривні\/кг, до 24,77 гривні\/кг.\r\nВартість цибулі зросла на 29% до 23,96 гривні\/кг.\r\nЦіни на картоплю зросли на 5,6% до 10,73 гривні\/кг, буряк - на 16,8% до 14,72 гривні\/кг.\r\nПри цьому морква виросла в ціні на 14,6% до 13,08 гривні\/кг.\r\nУ березні середні споживчі ціни на цю продукцію були такими: картопля - 10,16 гривні\/кг, капуста - 17,26 гривні\/кг; буряк - 12,6 гривні\/кг, цибуля - 18,51 гривні\/кг; морква - 11,41 гривні\/кг\r\nЯк повідомляли Українські Новини, овочевий кошик за рік подорожчав на 37%, і його вартість становила 74,3 грн проти 54,4 грн в минулому році (з додаванням яблук).\r\nЦіна піднялася на всі 47%, і вартість кошика на 1 березня 2019 становила 77,5 грн, тоді як рік тому він коштував 52,7 грн.\r\nКрім того, у квітні сало подешевшало майже на гривню.\r\nУ свою чергу у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%.