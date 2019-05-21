Український бізнес подолає політичну турбулентність, – Шимків

Український бізнес здатний подолати нинішню політичну нестабільність і забезпечити економічне зростання країни навіть в цих умовах.

Таку думку висловив голова виконавчої ради керуючої компанії ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", екс-заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків в понеділок в ефірі Радіо НВ.

"Бізнес завжди готовий до викликів. Якщо не працює план А, у бізнесу завжди повинен бути план Б", - сказав він, відповідаючи на питання про вплив зміни влади в Україні на роботу бізнесу.

За словами Шимківа, зараз завдяки інноваційним технологіям для бізнесу у всьому світі відкриваються принципово нові можливості, якими цілком може скористатися і Україна.

"В Україні є сильні галузі економіки, і це не тільки звичні IT і агросектор", - підкреслив експерт.

В якості прикладу перспективної галузі він навів фармацевтику, про яку поки мало говорять, але при цьому галузь зростає значно більшими темпами, ніж економіка України в цілому.

"Фарма – це майже 1% ВВП країни, абсолютно європейське виробництво, сертифікація за міжнародними стандартами, величезні капітальні інвестиції", - пояснив Шимків.

Він висловив надію, що фармацевтика і подібні зростаючі галузі зможуть стати локомотивами, які витягнуть Україну з економічної кризи.

"Я впевнений, що з Україною все буде добре", – резюмував топ-менеджер "Дарниці".

Як повідомлялося, у понеділок, 20 травня, відбулася інавгурація нового Президента України Володимира Зеленського. У своїй інавгураційній промові він заявив, що розпускає Верховну Раду VIII скликання. У той же день прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав у відставку.

ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" засновано в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.

Дмитро Шимків зайняв свій пост в компанії "Дарниця" у вересні 2018 року. До цього він чотири роки працював заступником голови Адміністрації Президента України.