Екс-глава Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржить своє звільнення, - ЗМІ

Захист Станіслава Шевчука, якого тиждень тому звільнили з посади судді Конституційного суду (КС) і усунули від керівництва КС 21 травня подає до Окружного адмінсуду Києва позов про скасування відповідних документів КС. Про це адвокат Андрій Федур написав в Facebook, повідомляє портал strana.ua.

"Подано позов про визнання постанови Конституційного Суду України про звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді КС України незаконною, про скасування її та поновлення на посаді Судді і Голови Суду", - повідомив він.

Також він анонсував біля будівлі Окружного адміністративного суду (г. Киев, ул. Петра Болбочана, 8) брифінг з цього приводу, на якому Федур планує повідомити про деталі справи і можливі перспективи.

Нагадаємо, що 14 травня Главу Конституційного суду України (КС) Станіслава Шевчука голосами 12 суддів позбавили статусу судді. Таким чином, він втратив статус голови суду. Замість нього обрано головою КСУ суддя Наталя Шаптала, яка проходить по кримінальній справі про узурпацію влади Януковичем (за голосування за повернення Конституції 1996 року).