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20 травня 2019, понеділок, 23:07 19
Президент 2019-05-21T02:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський прийняв повноваження верховного головнокомандувача Збройними силами

Зеленський прийняв повноваження верховного головнокомандувача Збройними силами

Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби

Президент Володимир Зеленський прийняв на себе повноваження верховного головнокомандувача Збройними силами.

Про це йдеться в указі №300 від 20 травня, передають Українські Новини.

В документі сказано, що у зв'язку з набранням 20 травня на пост Президента та відповідно до пункту 17 частини 1 статті 106 Конституції Зеленський взяв на себе обов'язки верховного головнокомандуючого Збройними силами.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.

Тим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

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