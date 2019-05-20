Зеленський прийняв повноваження верховного головнокомандувача Збройними силами

Президент Володимир Зеленський прийняв на себе повноваження верховного головнокомандувача Збройними силами.

Про це йдеться в указі №300 від 20 травня, передають Українські Новини.

В документі сказано, що у зв'язку з набранням 20 травня на пост Президента та відповідно до пункту 17 частини 1 статті 106 Конституції Зеленський взяв на себе обов'язки верховного головнокомандуючого Збройними силами.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.

Тим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.