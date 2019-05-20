Кримінальні звинувачення, відкриті щодо клірика УПЦ, розглянуть міжнародні органи захисту прав правозахисників

У травні 2019 на запит Спеціального доповідача ООН з становища правозахисників для підготовки щорічної доповіді "Безкарність за порушення прав людини і зловживання по відношенню до правозахисників" була передана інформація про відкриття кримінального провадження щодо правозахисника, керівника відділу Рівненської єпархії з питань врегулювання міжконфесійних протистоянь протоієрея Віктора Земляного. Про це повідомив голова Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Баришівський Віктор для Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

Владика розповів, що у відповідності з міжнародними правовими стандартами, кожна людина, яка захищає права віруючих на постійній основі, є правозахисником. Протоієрей Віктор Земляний вже кілька років здійснює правозахисну роботу щодо захисту прав віруючих УПЦ на території Рівненської єпархії. Справа протоієрея Віктора Земляного вже зацікавила низку міжнародних правозахисних організацій, зокрема ОБСЄ.

"Зокрема, починаючи з 2015 року за сприяння протоієрея Віктора Земляного до структур ООН, а саме Спеціальним доповідачем з питань релігії та переконань і в Раду з прав людини, було направлено понад 15 скарг від релігійних громад та віруючих Рівненської єпархії. Отже, правозахисна діяльність протоієрея Віктора Земляного здійснюється в межах структури ООН, посилює його статус як особи, інформує ООН про порушення прав віруючих УПЦ", - зазначив Глава Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях.

Єпископ Віктор також повідомив, що в травні поточного року Управління Верховного комісара ООН з прав людини розповсюдило серед правозахисних організацій запит про надання інформації щодо "актів залякування і репресій за співпрацю з ООН у сфері прав людини" для підготовки щорічної доповіді Генерального секретаря ООН "Співробітництво з ООН його представниками і механізмами в галузі прав людини". "свідчить, що його переслідують за захист прав людини і за повідомлення про порушення прав віруючих в структури ООН, - інформація про цій справі буде розглядатися у відповідності з міжнародними процедур захисту правозахисників", - підкреслив єрарх УПЦ. Нагадаємо, Глава Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях направив звернення до офіційним особам ООН, ОБСЄ, ЄС та інших країн у зв'язку з фактами масових порушень прав людини в Україні і реальною загрозою ескалації релігійних конфліктів.