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  • Ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня поточного року, – віце-президент Єврокомісії Шефчович
20 травня 2019, понеділок, 19:14 139
Економіка 2019-05-20T20:30:02+03:00
Українські Новини
Ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня поточного року, – віце-президент Єврокомісії Шефчович

Ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня поточного року, – віце-президент Єврокомісії Шефчович

Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович заявив, що першочерговими завданнями для нової української влади стане реалізація реформ у сфері економіки і енергетики, і зокрема швидка лібералізація ринку електричної енергії.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

"Надзвичайно важливо завершити всі необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня запрацював лібералізований ринок електроенергії", - підкреслив європейський чиновник.

Марош Шефчович також зазначив, що збирається найближчим часом обговорити ці питання з новим Президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вже мав можливість обговорити ці питання з прем'єр-міністром, з українською владою, і трохи пізніше буду мати можливість говорити на цю тему з його високоповажністю президентом України", - підкреслив чиновник.

Він додав, що від того, наскільки успішно Україні вдасться впровадити економічні реформи і реформи в сфері енергетики, буде залежати, чи отримає вона черговий транш макрофінансової допомоги від західних партнерів.

"В цьому відношенні у президента буде дуже швидкий старт, тому що вже на цьому тижні в Україну прибуває місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Європейського Союзу (ЄС), де дискусія зосередиться на питаннях економіки. Ми всі віримо в те, що ці переговори пройдуть успішно, оскільки саме від успіху цих реформ залежить, чи буде програма МВФ, і, відповідно, чи зможе ЄС надати Україні макрофінансову допомогу, яка є виключно важливою для фінансової стабільності України", - зазначив віце-президент Єврокомісії.

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